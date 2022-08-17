مال وأعمال

أطلق المركز المالي الكويتي «المركز» «تقرير الاستدامة» الثالث في اطار التزامه المستمر بضمان تطبيق معايير الاستدامة في كل جوانب عملياته. ويُسلِّط التقرير الضوء على اداء «المركز» خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2021 في المجالات الرئيسية المتعلقة بالاستدامة، وذلك في جوانبها البيئية والاجتماعية وكذلك المتعلقة بالحوكمة (ESGs)، والافصاح عنها لكل الأطراف المعنية من المساهمين والعملاء وفرق العمل والمجتمع بأكمله.

ويؤكد نشر هذا التقرير المفصّل التزام «المركز» بضمان شفافية التواصل فيما يتعلق بالفرص المتاحة والمخاطر الناشئة. كما يركز بشكل كبير على كيفية تمكن «المركز» من ادارة عملياته بكفاءة خلال جائحة «كوفيد- 19». واستمراراً للمنهجية الدؤوبة المطبقة في الاصدارين الأول والثاني، تم اعداد التقرير الحالي وفقاً لأحدث المعايير الدولية لتقارير الاستدامة الموضوعة من قبل «المبادرة العالمية لاعداد التقارير» Global Reporting Initiative (GRI)، وذلك بهدف ابراز مساهمات «المركز» في تحقيق الأهداف العالمية. كما يتماشى التقرير مع اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، ومع خطة الكويت الوطنية للتنمية (KNDP)، ومؤشرات بورصة الكويت حول الاستدامة.

مواجهة التحديات

جاء التقرير الجديد بعنوان «التحول الاستراتيجي في العمليات التشغيلية وفقاً للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة»، وسلَّط الضوء على عملية التحول التي طبقها «المركز» ضمن الاجراءات الخاصة بخطة استمرارية الأعمال والطوارئ، والتي نفذَّها في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة العالمية. وقد ساعد ذلك في تسريع التطور المستمر «للمركز» انطلاقاً من التزامه المستمر بالتحول الرقمي، وكذلك جذب وتوزيع الأصول التي تساهم في صناعة مستقبل اكثر استدامة.

وتعليقاً على الاصدار الثالث من «تقرير الاستدامة»، قالت دينا الرفاعي، نائب رئيس اول، شؤون المستثمرين في «المركز»: «يسعدنا تقديم هذا التقرير الشامل الى كل شركائنا وعملائنا والأطراف ذات الصلة، والذي يوضح بالتفصيل مدى التكيّف الذي تم على مدار العامين الماضيين لضمان اكبر قدر من المرونة في مواجهة التغيرات المتسارعة في ظروف السوق. والأهم من ذلك، ان هذا التقرير يؤكد قدرة «المركز» وامكاناته في تحويل التحديات الى فرص والحفاظ على مجريات العمل المعتادة خلال الأوقات الصعبة؛ وتحقيق قيمة مضافة للمستثمرين والمجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بتطبيق اعلى معايير الحوكمة والاستدامة وبفضل نشاط فرقنا وتفانيها وعملها بشكل منظم وفاعل.»

وصرحت، نائب رئيس، ادارة الاعلام والاتصالات في «المركز» سندس سعد قائلة: «يجسد حرص «المركز» على اطلاق تقرير الاستدامة تطوعياً على التزامنا بالتواصل مع كل الأطراف ذات الصلة والاصغاء لهم حول اكثر الجوانب اهمية بالنسبة لهم ضمن معايير عالمية وبكل شفافية. كما يعكس جهوده للتأمل في كل الأنشطة الماضية والرؤية المستقبلية، ومعالجة اي فجوات ممكنة، وذلك من اجل تحقيق الأهداف المؤسسية وتلبية احتياجات عملائنا على اكمل وجه. ولا شك ان نهج الاستدامة الذي تبناه «المركز» منذ بداية رحلته قد ساهم في الحفاظ على اساس قوي وآمن، وهو ما انعكس ايجابياً على الأداء المالي للشركة طوال الأعوام الماضية.»

المكونات الرئيسة

تأثير جائحة «كوفيد- 19»

لا شك ان جائحة «كوفيد-19» وآثارها قد ساهمت في الاضطراب العالمي خلال عامي 2020 و2021. ويوضح هذا التقرير كيف حافظ «المركز» على مساره الصحيح في استراتيجيته خلال الأزمة؛ من خلال تفعيل اجراءات محددة لضمان استمرارية الأعمال. ولقد استثمر «المركز» في العديد من التدابير المتعلقة بالجائحة، وبادر الى تسريع استراتيجية التحول الرقمي القائمة؛ من اجل تنفيذ حلول العمل عن بُعد، مع الحفاظ على مستويات الكفاءة التشغيلية ذاتها. وبالرغم من تحديات فترة الاغلاق، فإنه لم يتم تسجيل اي عملية تسرّب للبيانات. وخلال عام 2020، اطلق «المركز» تطبيق iMarkaz، الذي مكّن المستخدمين من مواصلة رحلاتهم الاستثمارية من منازلهم بأمان.

وكان الحفاظ على صحة الموظفين وسلامتهم اولوية قصوى «للمركز»، حيث تم تطبيق مجموعة كاملة من الممارسات الصحية والتدابير الاحترازية بشكل فوري؛ بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية. ونتيجة لهذه الاجراءات، لم تُسجل اي حالات نقل فيروس «كوفيد-19» بين الموظفين في مكان العمل منذ بداية تفشي هذا الوباء. وبالاضافة الى ذلك، كثّف «المركز» جهوده لقيادة كل نشاطاته التجارية بنجاح، وضمان سير العمليات بسلاسة. ونجح «المركز» في تحقيق ذلك من خلال بناء قنوات اتصال واضحة مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مما اتاح للادارات المختلفة في الشركة تقييم الأثر الاقتصادي للجائحة، والتأكد من قياس جميع النتائج وايصالها الى الأطراف المعنية في الوقت المناسب، ومعالجتها على الفور.

الاقتصاد

انطلاقاً من ايمانه بأن التنوع في السوق يؤدي الى قدر اكبر من المرونة الاقتصادية والاستدامة، استمر «المركز» في جذب قاعدة اكبر من العملاء والمحافظة عليها؛ ومنهم الأفراد ذوو الملاءة المالية العالية، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية.

حوكمة الشركات

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، واصل «المركز» الحفاظ على اطار عمله الملتزم لحوكمة الشركات، وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع اعماله. وتتوافق انشطة «المركز» بشكل وثيق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، ومع افضل الممارسات الدولية، فضلاً عن السياسات والأنظمة والضوابط الداخلية. ولقد وضع مجلس ادارة «المركز» سياسة متحفظة تحولت الى نظام حوكمة قُبيل اصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة. ومع التنفيذ الفعّال لهذه السياسة، اصبح «المركز» احدى المؤسسات الكويتية القليلة التي تعمل على تطوير هيكل رسمي لحوكمة الشركات مع الامتثال الطوعي.

الموظفون

يعد احد العناصر الأساسية في استراتيجية «المركز» للتنمية المستدامة هو التزامه الراسخ تجاه موظفيه. فعلى مر السنين، كان لثقافة العمل الشاملة اثر كبير في الحفاظ على مستويات عالية من رضا الموظفين، والاحتفاظ بهم وتفاعلهم ومشاركتهم، مما مكّن «المركز» من تجاوز التحديات الخارجية مثل حالات الركود الاقتصادي والأوبئة العالمية. ويتجسّد التزام «المركز» بالتنوع في ارتفاع نسب توظيف النساء، اللواتي شكلن 27% من القوى العاملة في عام 2020، و30% في نهاية عام 2021. كما التزم «المركز» بتمكين المواطنين الكويتيين بنسبة تصل الى 45% في عام 2021. وتظل رعاية الموظفين اولوية قصوى بالنسبة «للمركز»، الذي يدعم اعضاء الفريق من خلال ادارة الأداء وتوفير فرص التعلم، ووضع السياسات التي تضمن الحفاظ على حقوقهم بشكل سليم.

المجتمع

تقوم استراتيجية المسؤولية المجتمعية «للمركز» على ثلاث ركائز اساسية لبناء القدرات البشرية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومواءمة بيئة الأعمال مع مبادئ التنمية المستدامة. ومع تفشي جائحة «كوفيد-19»، التي بشّرت بثورة رقمية عالمية، طور «المركز» من اساليب الاتصال الرقمي وكيَّف عملياته على هذا التغيير. ومكنت هذه العملية «المركز» من الحفاظ على سير الأعمال بشكل سلس.

البيئة

ان تبني ثقافة تعزز الاستدامة وتغذي الابتكار هو امر جوهري في فلسفة «المركز»، بل يُشكل ايضاً محركاً مهماً لتحسين الكفاءة التشغيلية. وتماشياً مع ايمانه بأن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من الممارسات التجارية الجيدة، اعتمد «المركز» بنجاح عدداً من المبادرات، منها الحد من النفايات الورقية والبلاستيكية، واعادة التدوير. وتم دعم هذه الجهود عبر التحول الرقمي، بالاضافة الى اطلاق اول تطبيق استثماري شخصي في الكويت (iMarkaz)، واطلاق بوابة جديدة لخدمات المستأجرين العقارية، الى جانب تطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال امن المعلومات.

ويواصل «المركز» دوره الريادي في وضع مصالح اصحاب المصلحة الرئيسيين في صميم الجهود البحثية والتقارير المكثفة. ومن خلال نشر تقرير الاستدامة 2020-2021، اكد «المركز» التزامه بالشفافية؛ عبر تقديم تقييم عميق وشامل، واعتماد آلية لاعداد التقارير الخاصة بالأعمال التجارية، التي توفر رؤى قيّمة حول كيفية مساهمته في غدٍ اكثر استدامة.

