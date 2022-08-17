مال وأعمال

أعلنت شركة المقاولات والخدمات البحرية عن حصولها على عقد ترسية من شركة نفط الكويت ضمن 3 شركات، وذلك لصيانة وتزويد وتركيب مضخات الرفع الاصطناعي لحقول شمال الكويت لاستخراج النفط الثقيل.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات والخدمات البحرية م. علي دغيم الشمري ان فوز الشركة بهذا العقد يأتي في اطار استراتيجية شركة نفط الكويت لتعزيز الانتاج من النفط الثقيل.

وأوضح الشمري ان شركة المقاولات والخدمات البحرية التي يعود تأسيسها إلى عام 1973 في القطاع النفطي تعد احد الملاك للشركة الكويتية للحفريات بنسبة 51% ومؤسسة البترول الكويتية بنسبة 49% وحفاراتنا تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الاعمال وايضا تعمل الشركة مع شركاتها التابعة مع العديد من الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأضاف في تصريح صحافي عقب توقيع عقد الترسية مع شركة نفط الكويت ان شركة المقاولات والخدمات البحرية لن تألو جهدا في تحقيق طموحات شركة نفط الكويت لقطف ثمار ونتائج هذا المشروع والذي يعكس مساعيها لرفع معدلات الانتاج وفق خططها واستراتيجياتها الهادفة لتعزيز قدراتها الانتاجية.

وأوضح الشمري انه يعمل على استكمال رؤية وخطط القيادات السابقة بالشركة، لاسيما للتوسع في مشاريع الرفع الاصطناعي لتنافس بجودة اعمالها مثيلاتها في السوق، مشيرا إلى ان الشركة دخلت في منافسة مع 9 شركات وحصلت على المركز الثاني ضمن الـ 3 شركات التي قدمت اقل الأسعار، مشيدا بالشفافية والصراحة التي قدمتها «نفط الكويت» للبيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، وهو الأمر الذي اسهم في الحصول على عقد المشروع. وذكر ان توقيع عقد الاتفاق لتنفيذ المشروع يضع على عاتقه مسؤولية الايفاء بالالتزام لتلبية متطلبات استراتيجية مؤسسة البترول 2030 المقررة على شركة نفط الكويت لانتاج 120 ألف برميل من النفط الثقيل وهو ما يتطلب جهداً كبيراً للرفع الاصطناعي ونحن مستعدون لتنفيذ اعمال المشروع المكلفين بها.

ولفت الشمري إلى ان شركة المقاولات والخدمات البحرية لا تنظر للعقود التي تنفذها على انها مجرد مقاول بقدر ما تحرص على ان تعمل مع شركة نفط الكويت على انهما فريق واحد ومتعاون وبما يخدم تطلعات الشركة لخلق فرص توظيف الشباب والشابات الكويتيين كونها شركة كويتية تحرص على تحقيق النجاح المستمر وفق اسس نظرية وفنية ذات بعد استراتيجي متكامل يلبي طموحات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والزميلة.

وذكر ايضا ان الشركة ماضية في التوسع باعمالها بفضل دعم مجلس الادارة والملاك لاغتنام الفرص في ضوء الشفافية والمصداقية التي نضعها شعارا لنا على صعيد كل المشاريع والأنشطة التي تعمل بها شركاتنا.

ومن جانبه، اكد نائب الرئيس التنفيذي للحفر والتكنولوجيا في شركة نفط الكويت م. احمد جابر العيدان، ان اعمال استخراج النفط الثقيل تتطلب جهودا كبيرة واعمالاً فنية وأجهزة ومعدات وخبرات يترتب عليها تكليف شركات متخصصة وذات كفاءة عالية للوصول إلى معدلات الانتاج المطلوبة.

واضاف العيدان في تصريحات عقب التوقيع ان استخراج النفط الثقيل يتطلب مكامن ومعدات خاصة رغم انه يأتي من اعماق قريبة الا انه يتطلب احجاما مختلفة من المضخات والبامبات، وذلك لتحسين استخراجه بما يلبي احتياجات الأسواق الخارجية، مبينا ان هناك اعمالاً تتعلق بالحفر واخرى لتخفيف لزوجة النفط لتسهيل رفع وسحب المنتج وغيرها من الأعمال الفنية اللازمة لاستخراج النفط الثقيل. وحول مدة المشروع والتكلفة قال العيدان تبلغ تكلفة المشروع 35.2 مليون دينار بما يعادل نحو 105 ملايين دولار بمدة انجاز للتعاقد 7 سنوات وقد تمت ترسية العقد على 3 شركات من بينها شركة المقاولات والخدمات البحرية، وهي واحدة من الشركات التي ستعمل على توريد وصيانة وتركيب المضخات والبامبات المتعلقة بالمشروع بالتعاون مع الشركات الأخرى التي فازت بالعقد.

