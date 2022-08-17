مال وأعمال

نظم بنك بوبيان بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ورشة عمل حول «الثقافة المالية»، وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وحرصه على تثقيف مختلف شرائح المجتمع، خاصة ما يتعلق بأسس الادخار والتوفير ومساعدة العملاء وغيرهم على اتخاذ قراراتهم المالية. وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية بالبنك عادل الحماد «يحرص بنك بوبيان على نشر الوعي والتثقيف بجميع الأمور المالية لضمان فهم كل من عملائنا الحاليين والمحتملين ودرايتهم بآثار قراراتهم المالية على حياتهم ورفاهيتهم لاسيما في ظل النمو المتزايد لمظاهر الاستهلاك اليومية».

وأضاف «اليوم وفي ضوء الجهود التي يقوم بها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية اصبح من الواضح ان هذه القضية تحتاج الى تضافر الجهود والتعاون لمساعدة الناس على ادارة اموالهم بشكل افضل وعلى نحوٍ يحقق النتائج المرجوة». وتقدم الحماد بالشكر لمركز الشيخ عبدالله السالم على استضافته لهذه النوعية من الدورات وورش العمل، والتي تعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية المشتركة للبنوك مع مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية.

وحول الورشة قال مساعد مدير تطوير المواهب في البنك فؤاد العبيد ان هذه الورشة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الكويت تأتي ايضا ضمن انشطة البنك التي ينظمها ضمن حملة «لنكن على دراية»، التي تم اطلاقها برعاية بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف زيادة وتعزيز وعي الجمهور العام بالأمور المالية.

وأضاف ان الجلسة تطرقت الى مجموعة من الموضوعات من بينها الفرق على مستوى القيمة والسعر والتكلفة والفرق بين الحاجة والرغبة الى جانب الأمور التي تتعلق بالضرورة الملحة لشراء شيء ما والسعر المطلوب له والأمور الأخرى التي يجب ان يضعوها بعين الاعتبار.

وخلال الورشة قام ممثلو البنك باجراء العديد من الأنشطة التفاعلية التي تم فيها طرح عدة سيناريوهات مختلفة لمساعدة الحضور على فهم قيمة اموالهم والأشياء التي يمكن شراؤها باستخدام هذه الأموال.

أهمية التثقيف المالي

وحول اهمية هذه النوعية من الدورات والورش قال العبيد ان بنك بوبيان يرى ان ادارة الأموال اصبحت احد المتطلبات الأساسية لأي شخص حريص على ادارة امواله بشكل افضل واستخدامها كأداة لنفقاته اليومية.

وأضاف «كان تفاعل الحضور وهم من الشباب والناشئة كبيرا ومميزا هو ما يؤكد رغبة الجميع خاصة فئة من هم دون سن العشرين في فهم افضل وظائف الأموال والكيفية التي يمكن من خلالها ادارة ما لديهم من نقد خاصة اذا في مرحلة ما قبل العمل».

ولفت الانتباه الى ان هناك شريحة كبيرة من الجمهور على دراية اكبر بالامور المالية وبالأدوات المختلفة المتاحة الا انهم احيانا لا يخولون الى معلومات اكثر حول كيفية ادارة نفقاتهم ومدخراتهم، ولذا فان مثل هذه الجلسات التي يقدمها بنك بوبيان بالتعاون مع مؤسسة معروفة مثل مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي يمكن ان تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية افضل في المستقبل».

