مال وأعمال

رغم التراجعات التي شهدتها بورصات أسواق الخليج، أمس، تباين أداء بورصة الكويت عند الإغلاق؛ تزامناً مع صعود 8 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية.

وسيطرت حالة التباين على السوق، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.02%، وتراجع «الرئيسي» 0.05%، بينما ارتفع المؤشران العام بنسبة 0.12%، و«الأول» بـ0.16%. وبلغت قيمة تداول البورصة بتعاملات اليوم 48.24 مليون دينار، وزعت على 304.68 ملايين سهم، بتنفيذ 11.05 ألف صفقة.

وبشأن أداء القطاعات ارتفع 8 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ2.92%، بينما انخفضت 5 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 1.91%.. وتصدر سهم «فجيرة ا» القائمة الخضراء بـ10.24%، بينما جاء «السورية» على رأس الانخفاضات بـ8.06%.

وفي سياق متصل، تراجع برميل النفط الكويتي لمستوى 102.06 دولار، مقارنة بـ105.83 دولارات للبرميل بتعاملات الجمعة الماضية، متراجعاً بحدود 3.77 دولارات للبرميل. وسجل مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي تراجعاً بواقع 0.3%، متأثراً بهبوط 1.1% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني، وانخفاض 0.3% في سهم بنك دبي الإسلامي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.21 دولار، أو 1.3%، إلى 93.89 دولاراً للبرميل، حيث جددت بيانات اقتصادية قاتمة من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من ركود عالمي، بحسب «رويترز». كما خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، حيث تباطأ اقتصاد الصين بشكل غير متوقع في يوليو، مع تقلص نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين «صفر كوفيد» وأزمة العقارات

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنحو 3.1% أو 3.05 دولاراً عند 95.10 دولاراً للبرميل، وسجل سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم شهر سبتمبر 89.41 دولاراً للبرميل، بتراجع 2.9% أو 2.68 دولار.

