مال وأعمال

نظمت أجيليتي للمجمعات اللوجستية بالتعاون مع مجموعة الأنظمة الهندسية المتخصصة في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة للقطاعين العام والخاص في الكويت والشرق الأوسط تدريباً تأهيلياً مكثفاً عن إدارة المرافق للشباب الكويتي وحديثي التخرج وذلك خلال الفترة من 30 مايو وحتى 23 يونيو 2022.

يأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء من برنامج «صناع العمل» الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب والمصمم خصيصاً لتعريف وتدريب الشباب والشابات والمتخرجين حديثاً من الجامعات على العديد من القطاعات المهنية ومساعدتهم على اتخاذ القرار الأنسب والاختيار الأفضل فيما يتعلق بحياتهم العملية والوظيفية، وكذلك إعدادهم للعمل في الصناعات المختلفة.

بهذه المناسبة قال نادر سكين، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي: «لدينا في أجيليتي التزام قوي بدعم المشاركة المجتمعية خاصة دعم فرص التعليم والذي يعتبر من أهم المشاريع التي تدعمها الشركة على المدى الطويل. ونعمل مع الهيئة العامة للشباب ومجموعة الأنظمة الهندسية لتوفير هذا البرنامج التدريبي لتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة وفتح المجال أمامهم للعمل في القطاع العقاري وإدارة المرافق والمجمعات اللوجستية».

من جانبه قال م. أحمد العيسى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الأنظمة الهندسية: «تنبع مشاركة مجموعة الأنظمة الهندسية للموسم الثالث في البرنامج التدريبي لإدارة المرافق الموجه للمهندسين الكويتيين حديثي التخرج من إيماننا بضرورة وجود إدارة المرافق كشريك نجاح للمشاريع خاصة بعد ما شهده هذا القطاع من نقلة نوعية بدولة الكويت بعد جائحة كورونا». كما أكد العيسى على الدور المهم لإدارة المرافق في مراحل متقدمة للمشروع مرورا بالتصميم والانشاء حتى استلام المشاريع، وخاصة مع التنوع في أنشطة المشاريع المقبلة في دولة الكويت والتي تستوجب العمل على تفعيل دور إدارة المرافق في القطاعين العام والخاص.

