مال وأعمال

وقعت شركة عقارات الكويت عقد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بقيمة 55 مليون دينار، وحسب بيان للشركة نشرته البورصة، أمس، فإن سعر الفائدة «مناسب» مع تحديد فترة سداد مرنة، منوهة بأنه لا يوجد أثر مالي حالياً لتلك المعلومة الجوهرية. وأوضحت «عقارات الكويت» أن الغرض من عقد التسهيلات يتمثل في سداد تسهيلات في بنوك أخرى بدولة الكويت، وتمويل النشاط العقاري للشركة. وكانت الشركة قد حققت بالنصف الأول من العام الحالي أرباحاً بقيمة 4.71 ملايين دينار، مقارنة بـ3.32 ملايين دينار في ستة الأشهر الأولى من العام الماضي، بنمو 41.97%.

ومن جهة أخرى، قامت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية من خلال إحدى شركاتها التابعة ببيع عقار استثماري محلي إلى طرف خارجي بـ3 ملايين دينار.

