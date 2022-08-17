مال وأعمال

أعلنت شركة الارجان العالمية العقارية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2022، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في ربحية السهم وصافي الارباح بنسبة 136%

وحققت الشركة خلال الربع الثاني لعام 2022 صافي ربح قدره 0.5 مليون دينار وذلك بربحية سهم بلغت 1.92 فلس للسهم الواحد مقارنة بصافي خسائر قدرها 1.35 مليون دينار وذلك بخسارة سهم قدرها 5.30 فلوس للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2021.

وقد استطاعت الشركة تحقيق الأرباح من خلال إرتفاع نتائج أعمالها من أنشطة الايجارات، المنتجعات، الإشراف والتطوير والمقاولات بالإضافة إلى الأرباح المحققة من التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية على الرغم من وجود مصاريف إضافية مادية نتجت من التشغيل التجريبي لكل من مشروعي ارجان رعاية وارجان بداية والذي أدى إلى انخفاض الأرباح بمبلغ 562 الف دينار، وقد ظهرت نتائج اعمال الأنشطة كما يلي: ارتفاع صافي إيرادات الإيجارات لتبلغ 1.4 مليون دينار لفترة الستة أشهر من عام 2022 مقارنة بمبلغ 1.25 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021 وذلك نتيجة لتعديل نموذج الأعمال في العقارات المدرة للدخل لتتلاءم مع ظروف السوق.

وبهذه المناسبة، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية م. خالد المشعان إلى أن تقدم الشركة في العمليات التشغيلية على مستوى المشاريع داخل وخارج الكويت انعكس ايجابياً على مؤشرات البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري، مشيراً الى تزامن التطور في الاداء المالي «للارجان» مع الغاء كافة قيود جائحة كورونا والعودة الكاملة للحياة الطبيعية.

وقال: «انطلقت «الارجان» في النصف الأول من عام 2022 بتطوير مشاريعها وتشغيلها لتؤكد تفردها كشركة عقارية عالمية رائدة تتبنى فلسفة خاصة وثقافة جديدة للحياة المثالية التي تتناغم مفرداتها مع متطلبات واحتياجات الانسان من جهة، وأنماط تحقيق الاستدامة البيئية التي لاتتعارض مع التصاعد المطرد للمردود الاقتصادي من جهة أخرى.

وبين أن من أبرز المشاريع التي تم تدشينها خارج الكويت هو مشروع «سراي» في الدار البيضاء بالمغرب الذي يتميز بالديناميكية والمرونة التي تؤهله للتطور وفق احتياجات ساكنيه، حيث يعد مساحة معيشية متوازنة توفق بين الحياة الحضرية والطبيعة، ويحتوي مكونات متعددة موزعة على مباني من خمسة طوابق تضم شققا عالية المستوى ومكاتب وفندقا عصريا ومتاجر ومساحات ترفيهية.

