مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز شهامة سلمان الصباح في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز يوم الاثنين 15 اغسطس 2022. وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10,000 د. ك ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5,000 د. ك لمدة 10 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة توفر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 د. ك فقط.