النهار Plus

تتوزع مجموعات من الفتيات والسيدات بالقرب من مركز الاقتراع للناخبات منذ الساعات المبكرة في محاولة من كل مجموعة لكسب ود الناخبات وتوجيههن لاختيار المرشح المفضل لدى كل مجموعة. وتؤدي تلك النسوة دور المفاتيح الانتخابية التي تتواجد في مركز الاقتراع، حيث يعول كل مرشح على مجموعته للقيام بدور الوكيل عنه لاستمالة اصوات الناخبات، اذ يتضاعف دور ومهمة المفتاح الانتخابي النسائي في يوم الاقتراع. وفي ظل زيادة عدد الناخبات على الناخبين، مما يتطلب من المفتاح الانتخابي بذل جهود مضاعفة والتحلي بمهارة الاتصال مع جمهور الناخبين. وقالت سلوى العازمي التي تعمل في لجنة تابعة لاحد المرشحين ان كسب اصوات الناخبات عند مركز الاقتراع يتطلب اسلوبا واعيا يجب على اللجنة الاعلامية اتباعه.

واوضحت ان التعامل مع الناخبات يختلف من ناخبة الى اخرى، وذلك وفقا للعلاقة الاجتماعية التي تربط المفتاح الانتخابي مع الناخبة.

وعن تجربتها الشخصية في العمل مع لجنة المرشح قالت العازمي انها تعمل في اللجان التنظيمية للمرشح منذ انتخابات 2006، مما اكسبها ثقة في التعامل مع الناخبات، مضيفة ان عملية الترويج والدعاية للمرشحين ليست سهلة كما يعتقد البعض، انما تتطلب الكثير من الصبر وسعة الصدر والمجاملة لكسب ثقة الناخبة. ومن جهتها، قالت سارة العتيبي التي تعمل لمصلحة أحد المرشحين ان العمل كمفتاح انتخابي نسائي اصعب من المفتاح الانتخابي الرجالي، لأن عليها اقناع النسوة، خصوصا كبيرات السن بمميزات المرشح «الامر الذي لا تتجاوب معه الكثيرات من الناخبات نظرا الى قناعتهن الشخصية المسبقة بمرشح معين دون سواه ولحداثة تجربتهن الانتخابية.

واضافت ان كبر حجم الدائرة الانتخابية الخامسة اضاف عبئا جديدا على المفتاح الانتخابي، اذ يتطلب منها العمل بشكل مضاعف.

أما ام سالم العجمي فقالت انها تخوض تجربة المفتاح الانتخابي للمرة الثانية، مضيفة ان عملها يتم وفق تعليمات اللجنة الاعلامية التي عقدت اجتماعا خاصا للجنة النسائية التابعة للمرشح، حيث تم تحديد المهام التي يجب على كل مفتاح ان يقوم به امام مركز الاقتراع.

واضافت ان المجموعة النسائية التي تعمل ضمنها مرتبطة بعضها ببعض بواسطة الهواتف النقالة، حيث تتوزع النساء على مراكز الاقتراع النسائية في الدائرة.

وافادت بأنها وزميلاتها يعملن بشكل تطوعي لاقتناعهن بجدارة وكفاءة المرشح الذي يعملن لمصلحته.

