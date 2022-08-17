النهار Plus

على الرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الكثير من اقتصاديات العالم، وهي الملاذ الآمن للحكومات لتوفير الوظائف للخريجين، في الوقت الذي تشبعت فيه الجهات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى بتوظيف المواطنين، فإن تحديات كثيرة تواجه المبادرين تحتاج إلى إعادة نظر من بينها التمويل والتسويق وغياب دراسات الجدوى المتكاملة وغلاء الإيجارات من بين التحديات الرئيسية التي تواجه صغار المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن غياب التحفيز الحكومي الجاد لمواجهة مشكلات التمويل التي أفرزتها جائحة كورونا.

وفي تقرير أعدته «النهار» حول جملة التحديات والمشكلات التي تواجه المبادرين من الجنسين، جاء غياب التدريب والتأهيل من بين التحديات التي تواجه المبادرين، حيث إن بزنس التدريب يعاني كثيراً بسبب نظرة البعض إليه بأنه رفاهية ومضيعة للوقت، على الرغم من أهميته الكبيرة والمتزايدة لمواجهة تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني التعثر وربما الإفلاس.

وبالرغم من أهمية التدريب والتطوير إلا أن هناك غياباً واضحاً لكيفية تحقيق التطوير والتحديث لتلك المشروعات، الأمر الذي أدى لتعثر الكثير من المشروعات.

كما يمثل التمويل تحدياً كبيراً أمام الكثير من أصحاب المشاريع بسبب غياب الجدية في تمويل الشباب وانتشالهم من التعثر الذي يعانون منه منذ فترة ليست بالقصيرة.

ويشير مبادرون في استطلاع لـ«النهار» إلى الدورة المستندية العقيمة التي تواجه الكثير من الشباب، موضحين أن غياب الربط بين الجهات الحكومية أحد الأسباب الرئيسية وراء غياب الإنجاز في المشاريع.

وقالوا: هناك معاناة حقيقية يواجهها المستثمر من أصحاب المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنسيق وجهود حقيقية للخروج من دائرة ضياع الوقت وخفض درجة الإنتاجية التي يواجهها الشباب.

وبينوا أن التشريعات والقوانين بحاجة لتعديل بعضها والغاء أخرى، لافتين الى أن التشريعات والقوانين لم يستفد منها أحد من المبادرين، ضاربين المثل بقانون دعم المبادرين المقدم من بنك الكويت المركزي الذي لم يستفد منه إلا عدد محدود للغاية، مطالبين البنك المركزي بالإفصاح عن العدد الحقيقي للمبادرين الذي استفاد من القانون.

ولفتوا الى أن الدعم غاب عن المبادرين خلال جائحة كورونا وتعطلت حركة الاقتصاد ولم تكن هناك جدية في دعم المبادرين أسوة بما تم في دول العالم ودول مجاورة.

وفيما يتعلق باستفادة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ممارسات ومناقصات الحكومة التي يتم طرحها، لفتوا الى أن هناك أطرافاً تسعى لإفشال استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القانون، والتقليل من قدرتهم في إنجاز تلك المشروعات مما يؤدي إلى غياب الاستفادة من الممارسات والمناقصات التي يتم طرحها من قبل الحكومة.

واستدركوا بالقول: أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة موجودون في كل القطاعات الانتاجية والخدمية ولديهم القدرة على توفير كل الإمكانات لأية مناقصة أو ترسية يتم طرحها.

وأكدوا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً في عملية الحد من البطالة وأيضاً تشجع الشباب على الابداع في هذه المشاريع، ربما الشباب يقبل على العمل الحكومي أكثر من القطاع الخاص، لأن القطاع مجهد، حيث إن فترة العمل اطول من الفترة في العمل الحكومي ولا يوجد تسليط ضوء قوي على القطاع الخاص او المهن الموجودة وطريقة التقديم بالطريقة الحكومية سهلة ومنتشرة اكثر ربما إذا تم تسليط الضوء على القطاع الخاص، ويتم تسليط الضوء على المسميات الوظيفية وطريقة الوصول إلى المسمى الاعلى والحوافز والرواتب سوف يكون هناك ميزان بين العمل الحكومي والقطاع الخاص.

وهناك توجه حكومي قوي ومثمر يشجع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النهوض والانطلاق بفكرتهم وابداعهم.

وأوضحوا ان الكويت من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي في المشاريع المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، لكن القيود والقوانين تقلل من أهمية هذه المشاريع، لذا يجب وضع قوانين جديدة تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافوا: يجب إعطاء المبادرين دورات في التسويق وكيفية تسعير المواد الخام حتى يتم الوقوف على أقدامهم مرة ثانية وقالوا: نحن بحاجة إلى الدعم الدائم والأكبر لأصحاب المشاريع.

وأشاروا إلى وجوب قيام سيدات الأعمال والشباب الناجح المقبلين على سوق العمل القيام بعمل دراسة الجدوى بشكل سليم، وان تكون لهم خبرة في المشروع والقيام بعمل جلسة كوتشينج حتى يعرفوا لاي مدى سوف يستمر المشروع.

