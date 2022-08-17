النهار Plus

أعلنت مجموعة بلومبرغ عن ارتفاع كبير في عدد الشركات التي تقدَّمت بطلب إدراجها في مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين لعام 2023، وذلك قبيل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 30 سبتمبر. وارتفع عدد الحسابات المسجلة بنسبة 39? في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا تشارك الشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام بشكل طوعي في مؤشر المساواة بين الجنسين، وهو مؤشر يحلل أداء سياسات التنوع والمساواة في الشركات مقارنة بنظيراتها. تضمنت قائمة مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين لعام 2022 نحو 418 شركة من 11 قطاعاً في 45 دولة. وسجلت بلومبرغ هذا العام ارتفاعاً في عدد المشاركين، وفي كمية المعلومات والتفاصيل التي أفصحت عنها الشركات العام الماضي. ولا تزال الشركات المالية تحتل صدارة القائمة، إلا أن هذا العام شهد مشاركة شركات في قطاعات الطيران والصناعات الدوائية والتكنولوجيا. وتعليقاً على الإعلان، قالت باتريشا توريس، الرئيس العالمي لحلول التمويل المستدام في بلومبرغ، والتي تشمل مؤشر المساواة بين الجنسين: «يسرنا أن نشهد ارتفاع عدد الشركات التي تستخدم مؤشر المساواة بين الجنسين لتحديد وتعزيز سياساتها المتعلقة بالمساواة في الأجور وتكافؤ الأجور بين الجنسين. من شأن هذه الشفافية أن تساعد الشركات على جذب الموظفين وتزويد المستثمرين بالبيانات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات». يقوم مؤشر المساواة بين الجنسين بتقييم الشركات وفقاً لخمس ركائز أساسية: 1- القيادة والمواهب. 2- المساواة في الأجور وتكافؤ الأجور بين الجنسين. 3- ثقافة الشمول. 4- سياسات مكافحة التحرش الجنسي. 5- العلامة التجارية الخارجية. ويمكن للشركات أن تقدم طلب إدراجها في المؤشر بشكل طوعي ودون تكلفة عبر الموقع الإلكتروني لمؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين قبل 30 سبتمبر 2022. بعد إرسال البيانات، سيتولى فريق مؤشر بلومبرغ للمساواة بين الجنسين تحليل البيانات، ثم سيقدم للشركة بطاقة أداء وفقاً للمنهجية المعتمدة. كما سيتولى الفريق مراجعة النتائج مع الشركات لتعريفها بأسباب وكيفية التوصل إليها، يلي ذلك الإعلان عن نتائج مؤشر المساواة بين الجنسين في يناير 2023. ويمكِّن إطار الإبلاغ الموحد لمؤشر المساواة بين الجنسين المستثمرين من مقارنة كيفية استثمار الشركات في جميع أنحاء العالم في تعزيز دور المرأة في مكان العمل وسلسلة الإمداد والمجتمعات التي تعمل فيها. يعدُّ تقديم البيانات باستخدام إطار عمل بلومبرغ للمساواة بين الجنسين مسألة طوعية لا تتطلب أية تكاليف. ويعدُّ مؤشر المساواة بين الجنسين مؤشراً مرجعياً.