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شكلت المدربة تشان يوين تينغ من هونغ كونغ علامة فارقة في قارة آسيا، ففي عام 2015 أصبحت أول امرأة تدرب فريقاً من الدرجة الأولى للرجال في بطولة مُحترفة، قبل أن تحصل على إنجاز مميز في العام التالي من خلال قيادة إيسترن سبورتس إلى لقب الدوري الوطني، ثم في عام 2017 أصبحت أول امرأة تدرب فريقاً للرجال في بطولة قارية للأندية، وبالتحديد دوري أبطال آسيا. وفي حوار مع الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قالت المدربة المميزة تشان يوين تينغ، التي تتولى حالياً مسؤولية قيادة منتخب الصين للناشئات تحت 16 عاماً إنها تحلم بتدريب نادي مان يونايتد الإنكليزي الذي تعشقه منذ طفولتها، مضيفة أن المدرب الجيد يجب أن يتمتع بالقدرة على التكيف، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الخبرة التي يتمتع بها اللاعبون. وتعتبر المدربة البالغة من العمر 32 عاماً مصدر إلهام للنساء الأخريات بعد النجاحات التي حققتها في عالم كرة القدم، لكنها ترى نفسها بأنها لا تزال شابة ولديها الكثير من الطموحات في مسيرتها التدريبية، وبينت أنها تأثرت في بداية مسيرتها الرياضية بالنجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام الذي كانت تتابعه باستمرار مع فريق مان يونايتد، وإليكم تفاصيل الحوار:

? تشان، قبل 5 سنوات، عندما كنت في سن السابعة والعشرين فقط، أصبحت أول مدربة تفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى الوطني مع فريق رجال.. هل يناسبك أن تكوني من بين الروّاد؟

? بصراحة، كان تعييني مدربة لفريق ايسترن في عام 2015 بمنزلة مفاجأة كبيرة بالنسبة لي.. لقد كان حلماً تحقق عندما لم أكن أتوقعه.. بذلت مجهوداً، وأعتقد أنني تمكنت من الحفاظ على درجة من التواضع فيما يتعلق بالموعد، كنت ما زلت أتعلم وكان بعيداً جداً أن أعتبر نفسي مدربة جيدة، كان كل شيء يمثل تحدياً لي، وبالتالي لم تكن لدي فكرة عن لقب الدوري، وفي النهاية، واصلنا الفوز، لكن علي أن أعترف أنه حتى يومنا هذا، لدي لحظات أتساءل فيها عما إذا كنت أحلم بكل شيء.

? اعتبرك الكثير بطلة لما قمت بتحقيقه.. فماذا تقولين؟

? قرأت هنا وهناك وصفاً لما فعلته على أنه «معجزة» أو «عمل بطولي»، لكنني لا أرى الأمر بهذه الطريقة على الإطلاق. لقد كنت محظوظة جداً لأنني عُهدت بتدريب فريق عالي الجودة.. بالطبع، لم يكن من المعروف أن تفوز مدربة بهذه الكأس مع فريق رجال، لكن دوري في تحقيق هذا اللقب كان ثانوياً.. اللاعبون هم الذين يقفون في خط المواجهة، لذا فإن الفضل يعود لهم أولاً وقبل كل شيء.

? يجب أن يكون النجاح في نيل اللقب هو أكثر لحظة تفخرين بها في مسيرتك التدريبية المزدهرة.. أليس كذلك؟

? بلا شك، غالباً ما أفكر في ذلك الموسم وما مررت به في ذلك العام.. على الرغم من أنني لا أحب أن أبدي رأيي الخاص، فإن هذا النجاح في تحقيق اللقب ولّد الكثير من اهتمام وسائل الإعلام، وقد قيل لي إنني ربما كنت مصدر إلهام للنساء الأخريات، وربما يكون هذا أكثر ما أجده مؤثراً، بعد قولي هذا، ما زلت مدربة شابة، لذا آمل أن يتوج إنجازي في المستقبل!

? هل تغيرت حياتك كثيراً بعد هذا اللقب؟

? نعم، لأنه أعطاني الفرصة للمشاركة بعد ذلك في دوري أبطال آسيا. لولا تلك البطولة، لما اكتسبت النضج الذي حققته.. كانت مواجهة أفضل ما في القارة تجربة لا تضاهى، على الرغم من عدم نجاحها بشكل خاص بالنسبة لنا.. لقد تعلمت الكثير من تلك الخسائر الثقيلة، حتى لو أضعفت معنوياتي حقاً في ذلك الوقت.. أعتقد أنه كان عليّ المرور بتلك التجربة، لأنه أمر يعيدك إلى مكانك.. مكان المدرب الصغير الذي لا يزال يتعين عليه القيام بالكثير، الأهم من ذلك كله، أنه يحفزك على الذهاب إلى أبعد من ذلك.

? قلتِ إنك ربما تكونين قد ألهمت نساء أخريات، لكن من ألهمك؟

? لقد بدأت كرة القدم بفضل ديفيد بيكهام! عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، كنت أركز عليه فقط، لذلك بدأت بمشاهدة مباريات مان يونايتد. عندما أصبحت أحب ذلك، بدأت في مشاهدة المزيد من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز ثم المزيد من المباريات بشكل عام، من الواضح أن ديفيد بيكهام هو من بدأ هذه الرحلة.. لقد كان مؤثراً للغاية في حياتي، على الرغم من أننا لم نلتق قط، لكنني لم أتخل عن الأمل في أن ذلك سيحدث يوماً ما.

? ماذا عن النساء؟

? كورين دياكر هي مدربة ألهمتني بشكل كبير.. التقينا أولاً من خلال برنامج الفيفا للإرشاد.. لقد علمتني الكثير، كانت رؤيتها خلال التدريب في كأس العالم للسيدات 2019 مؤثرة للغاية، لقد قامت بعمل رائع، حتى لو لم يكن اللقب لصالح فرنسا في النهاية، لقد عزز ذلك هدفي القوي بالفعل بالمشاركة في كأس العالم.

? ما الذكريات التي لديك عن برنامج الاتحاد الدولي لتوجيه المدرب؟

? كانت حقا تجربة جميلة بالنسبة لي، لقد أتيحت لي الفرصة لقضاء أسبوع في مركز كليرفونتين، وكانت تجربة مفيدة للغاية من حيث البنية التحتية والتدريب.. استطعت أن أرى بنفسي ما الذي تنطوي عليه إدارة فريق دولي رفيع المستوى.. لن أنسى ذلك الأسبوع أبداً.. بالنسبة إلى كورين، ظللنا على اتصال ونرسل لبعضنا البعض رسائل منتظمة.. إنها دائماً تقدم مثل هذه النصائح الجيدة وهي الموجه المثالي لي.

? دربت كورين دياكر مثلك أيضاً فريقاً للرجال (كليرمونت)، لكنها لا تزال فرصة لا تُتاح لعدد قليل جداً من النساء؟

? أنا محظوظة بما يكفي لأنني أتيت من هونغ كونغ، حيث كلا الجنسين على قدم المساواة، لكن هذا بعيد كل البعد عن الواقع في بعض أجزاء آسيا، في العديد من البلدان في قارتي، لا تزال المرأة لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، من الصعب للغاية كسر هذه التقاليد.. تاريخياً، كرة القدم هي رياضة للرجال.. ومع ذلك، لدي انطباع بأنها أكثر توازنا في أماكن أخرى، خاصة في أوروبا، حيث تطورت كرة القدم للسيدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.. لهذا السبب، أتوقع أن نرى المزيد من النساء يتولين مسؤولية تدريب فرق الرجال هناك.. في نهائيات كأس العالم للسيدات الماضية، كان سبعة من أصل ثمانية منتخبات وصلت إلى ربع النهائي من أوروبا.. كرة القدم للسيدات هناك في تطور سريع.

? أنت الآن مدربة منتخب الصين للناشئات تحت 16 عاماً.. هل تفضلين تدريب الرجال أم النساء وما الفرق؟

? من حيث المتعة، الأمر نفسه.. كما أرى، يجب أن يتمتع المدرب الجيد بالقدرة على التكيف، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الخبرة التي يتمتع بها لاعبوه.. هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تكون عائقاً، ومع ذلك، فإن الطريقة التي تتعامل بها مع المهمة مختلفة حتماً.. في ايسترن، كنت أدير رجالاً محترفين وذوي خبرة، لذلك لن أقوم بتدريبهم على كيفية أخذ المنعطفات، قبل كل شيء، كان دوري هناك هو إنشاء فريق واستراتيجية تستند إلى الصفات الجوهرية لكل من اللاعبين الموجودين تحت تصرفي.. على العكس من ذلك، مع منتخب الصين للناشئات، لدي دور تعليمي أكبر مع اللاعبات اللواتي يمكنهن الكفاح لاتخاذ القرار بأنفسهن واللواتي لا يزلن يفضلن الإملاء داخل وخارج الملعب.. مع المحترفين، الأولوية هي النتيجة، بينما مع الشباب هي التطوير.

? عندما كان عمرك 16 عاماً، هل أدركت أن لديك المهارات اللازمة لتكوني المدربة الناجحة التي أصبحت عليها الآن؟

? لا.. عندما كان عمري 16 عاماً، لم أكن أعرف حقاً ما أريده، كنت قد بدأت للتو دراستي وعرفت أنني أحب كرة القدم.. لسوء حظي، لم يكن هذا أحد الموضوعات الرئيسية التي كنت أدرسها في المدرسة.. في الواقع، لقد تخرجت لأول مرة في تخصص الجغرافيا..

لكن سرعان ما خطرت لي فكرة الجمع بين شغفي وحياتي المهنية، دون أن أعرف حقاً كيف أفعل ذلك، ثم أخذت دورات في علوم الرياضة وإدارة الصحة، مما أدى إلى وظيفتي الأولى في عالم كرة القدم - في نادي هونغ كونغ بيغاسوس - بدور محللة البيانات. ثم، شيئاً فشيئاً، انتقلت إلى التدريب.

? من بين الفتيات اللواتي يبلغن من العمر 16 عاماً اللواتي تعملين معهن اليوم، هل يمكنك بالفعل تحديد أولئك اللواتي لديهن القدرة على أن يكن مدربات جيدات في المستقبل؟

? في بعض اللاعبات، أرى عقلية معينة وشخصية وميلاً للقيادة - بعض الصفات التي تحتاجها لتكون مدرباً جيداً.. لكن ما لم يُطلب مني المساعدة في السير في هذا الطريق، فلن أنصحهن بمتابعة ذلك.. عليهن أن يجدن طريقهن الخاص.

? كيف ترين مسيرتك التدريبية بعد 5 سنوات؟

? لا يُمكنكَ معرفة ذلك. حياة المدرب مليئة بعدم اليقين كما تمليه النتائج.. لكن مثل كل مدرب، أنا طموحة، لذا آمل أن أكون قادرة على العمل بمستوى أعلى.. على أي حال، أودّ أن أكون بعيدة عن هونغ كونغ، لأن التجارب الأجنبية ممتازة لتطوير نفسي.

? المدربة المفضلة لديك؟

? من الواضح أنها كورين.

? مدربك المُفضل؟

? أحب (الإسباني) بيب غوارديولا و(الألماني) يورغن كلوب.. أسلوبهما مختلف عن المدربين الآخرين. أحدث غوارديولا ثورة في كرة القدم من الناحية التكتيكية، وبالنسبة إلى كلوب فأنا أحب شخصيته بشكل خاص.

? النادي الذي تحلمين بتدريبه؟

? مان يونايتد.. بدأ كل شيء بالنسبة لي مع هذا النادي، وما زلت من المعجبين به حتى اليوم.

? أكثر لاعبة تحبين أن تكون في فريقك؟

? لا توجد لاعبة واحدة، لكني أحب تدريب منتخب ياباني.. أنا أحب عقليتهم وطريقة لعب كرة القدم هناك، إنها حيوية للغاية.

? اللاعب الذي تودين تدريبه أكثر من غيره؟

? هل يمكنني تدريب ديفيد بيكهام؟ إذا تعذر ذلك، فسأكون سعيدة إذا ما تمكنت من تولي مسؤولية تدريب منتخب هونغ كونغ للرجال يوماً ما.

