النهار Plus

وصفت الفنانة بانه في تصريح لها لـ«النهار» مشاركتها الاخيرة في مهرجان جرش للثقافة والفنون بانها مميزة وجميلة، خصوصاً ان «جرش» طموح اي فنان ان يكون على مسرحها، وانها منذ ان كانت صغيرة تحضر الى هذا المسرح وترى الفنانين وكان لديها الطموح في ان تكون يوما ما تغني من هذا المكان وهو حلم وتحقق.

وقالت ايضا: اسمعت الجمهورالأردني توليفة من أشهر أغاني مثل «القعدة الحلوة» و«مجنونة» و«صاحية رايقة» مع مزيج من أشهر أغنيات الزمن الجميل لجارة القمر فيروز وكلاسيكيات كوكب الشرق والعندليب بمشاركة فرقة موسيقية أردنية، وتعتبر تلك المشاركة الأولى في مهرجان جرش، الذي يعود هذا العام بنسخته السادسة والثلاثين، ويشهد مشاركة نخبة من النجوم العرب في جرش المعروفة بتاريخها العريق والمهرجان بشهرته واهميته وسعيدة جدا بهذا الجمهور وبوجودي في الاردن والشكر لادارة المهرجان على هذه الدعوة التي تعني لي الكثير

واضافت ايضا: تأتي هذه الحفلة في مستهل جولة حفلات عالمية خلال موسم الصيف، التي امر خلالها بين عدة محطات عربية وصولا إلى بريطانيا للمشاركة في مهرجان لندن للجاز.

واكدت انه خلال تصريحها بانها تنشغل حاليا في وضع لمساتها الأخيرة على مشروع ألبومها الغنائي الجديد الذي ستكون جميع أغانيه باللهجة الفلسطينية والمقرر ظهور أولى إصداراته خلال العام الجاري. يذكر ان بانه مطربة بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ خمس سنوات، وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميا مع شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغنياتها منذ عام، تزامنا مع ظهور ألبومها الأول «شو بنا»، الذي ضم في جعبته تسع أغنيات، من بينها «شو حلو نحنا» و«عكس الشي» و«عالبال».

