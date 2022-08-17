النهار Plus

أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها استعانت بطبيب نفسي في فترة من الفترات للتخلص من التوتر الذي أصابها ، بسبب بعض الظروف العائلية.

وفي تصريحات صحافية لها قالت إن الأمر لم يحتج تفكيرا، فالذهاب إلى طبيب ليس عيبا ولا حرام، لكن فقط لتجاوز ما لا يمكن تجاوزه بسهولة.

حورية ليست الوحيدة التي اعترفت بذهابها إلى طبيب نفسي، فهناك أكثر من فنانة قامت بذلك، وأعلن ذلك بعدها.

أصالة هي الاخري أوضحت أنها ذهبت للطبيب النفسي بسبب المواقف الصعبة التي مرت بها في حياتها وذلك وفق تصريحاتها لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، حيث أوضحت الفنانة السورية أنها لجأت للعلاج النفسي وزارت أكثر من طبيب من أجل البحث عن حلول تساعدها لتجاوز هذه المواقف، فقالت أصالة: «مررت بلحظات صعبة وكنت أخضع للعلاج عند أكثر من طبيب نفسي، والآن لدي طبيب من محبي صوتي ويتابعني بشكل مستمر، وهناك أكثر من طبيب قدم لي النصائح بالحكمة وهم من الأشخاص الذين أثروا في». الفنانة اللبنانية إليسا أيضا أكدت أنها تذهب لطبيبة نفسية، حيث أوضحت أنها تمتلك حالة من التوازن بسبب اهتمامها الكبير بصحتها النفسية، وترى أن الذهاب للطبيب أمر ضروري لكي يواجه الجميع ضغوطات الحياة رغم أن البعض لا يفضل هذا، إليسا أكدت أنها تذهب لعيادة طبيبة نفسية منذ أكثر من 15 عاما، وذلك في تصريحاتها لبرنامج «بود كاست.. اليسا»، مشيرة إلى ضرورة اهتمام الجميع بهذه الخطوة، خصوصا أن الصحة النفسية في حال عدم استقرارها قد تؤدي إلى أزمات صحية أخرى.

كما كشفت الفنانة هند صبري كذلك في لقاء لها بأحد البرامج ذهابها للعيادة النفسية من أجل تلقي المساعدة، حيث أشارت الى أنها مرت بحالة من الحزن العميق وكانت تحتاج الخروج منها، وأنها لا ترى أي عيب في الذهاب لطبيب نفسي لانهم متخصصون في تقديم المساعدة في مثل هذه الحالات، وأكدت أنها عانت قبل الذهاب للعيادة النفسية من فقدان الثقة بنفسها وزيادة وزنها وتحديدا بعدما رزقت بطفلتها عليا، رغم أنها كانت تشارك في العديد من الأعمال الفنية وحققت نجاحات كبيرة.

الفنانة لقاء الخميسي أعلنت كذلك ذهابها لطبيبة نفسية بسبب اللحظات الصعبة التي مرت عليها وتحديدا بعد تعرضها للتنمر، وذلك في تصريحاتها لبرنامج «كلمة أخيرة»، وأكدت الفنانة المصرية أن التنمر عليها تسبب في هزة نفسية لها، لذلك لجأت لطبيبة من أجل تجاوز هذا الوضع واستمرت في العلاج لمدة 4 أشهر، وأشارت الى أن العلاج النفسي ساعدها بشكل كبير على تجاوز هذه المرحلة من حياتها.

قالت الفنانة غادة عبد الرازق إنَّ قرار ذهابها لطبيب نفسي ليس شيئاً ترفيهياً، ولجأت له منذ 18 عاما، إذ أصابها نوع من الاكتئاب، ووسواس قهري، وفكرت في الانتحار، لذلك كان لابد من زيارة الطبيب النفسي، مؤكدة أنها تواظب على زيارة الطبيب النفسي وتتناول حتى الآن أدوية، وذلك خلال لقاء ببرنامج «مجموعة إنسان»، المذاع على شاشة «mbc»، ويقدمه الإعلامي على العلياني.

فيما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي، لأنها تعاني «الوسواس القهري»، وذهبت لأكثر من طبيب نفسي ليعالجها، وحاليا تعالج عند دكتور أميركي وتستعين بمترجم، مؤكدة أنها تستعين بطبيب لأنها لا تؤيد أن تتحدث مع أصدقائها عن أسرار يستغلونها فيما بعد، وذلك خلال لقاء بأحد البرامج.

فيما أكدت الفنانة الهام شاهين ذهابها إلي طبيب نفسي ولكن خارج مصر حتى لا يعرف أحد، خاصة أن البعض يعتقد أن هذا أمر ليس منطقيا أو يتقبله المجتمع.

ولعل تفكير الهام شاهين وقلقها من التردد على طبيب نفسي كان نفس الرأي لفنانات أخريات فضلن عدم الإفصاح عن ذهابهن لطبيب نفسي خوفا من نظرة المجتمع.

