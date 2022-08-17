النهار Plus

شاركت الفنانة بثينة الرئيسي جمهورها بمقطع فيديو من كواليس عملها الجديد، الذي تنشغل بتصويره حالياً، ويحمل عنوان «منزل 12» وتضمَّن الفيديو لقطاتٍ متنوعة.

وعلَّقت عليه بالقول: «دارت عجلة مسلسل منزل 12، سعيدة جداً بهذا التعاون والوقوف أمام العملاق عمي بو بدر للمرة الخامسة.. إن شاء الله تشوفون عمل جميل يليق بذوقكم في الموسم القادم.. شكراً لشركة إبيز برودكشن، والمنتج أحمد البريكي، والمؤلف محمد النشمي، ونوخذتنا المخرج مناف عبدال على هذه التوليفة الجميلة».

يذكر أن «منزل 12» من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدال، وبطولة: سعد الفرج، نور وفاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي، أمل محمد، فتات سلطان، أحمد العونان، محمد العلوي، محمد الرمضان، زينب كرم، عبدالمحسن القفاص، ليالي دهراب، وطيف، ويقع في 30 حلقةً، تحمل بين طياتها الغموض والإثارة والتشويق.

