النهار Plus

«أفتقدك في حياتي».. تعليق صغير كتبته الفنانة المصرية، لقاء الخميس، على صورة تجمعها وزوجة نجم الكرة، محمد عبد المنصف، كانت سبباً في تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد عن انفصال «لقاء وعبد المنصف»، بعد رحلة زواج استمرت ما يزيد على 18 عاماً.

وظهرت لقاء في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور الشهير «إنستغرام»، بفستان أسود واسع بأكمام طويلة, وأضافت له حزام من منطقة البطن وظهر زوجها محمد عبدالمنصف مرتدياً قميصاً أبيض وشورتاً من اللون الأسود. إشاعة الانفصال عن زوجها حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، لكرة القدم، دفعت لقاء للخروج وحسم الجدل ونفي هذه الاشاعات في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستغرام». لقاء نشرت صورة ثانية تجمعها وزوجها محمد عبد المنصف، خلال وجودهما على أحد الشواطئ وقضائهما لاجازة الصيف.. وكتبت في تعليقها عليها: «أنا ونفسي».

وكانت الفنانة لقاء الخميسي قد كشفت خلال لقائها في أحد البرامج الحوارية، أن زوجها حارس المرمى السابق محمد عبدالمنصف كاد أن يطلقها بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع مدربها رقصة الـ«سالسا».

وقالت لقاء: «ده كان فيه طلاق ومشكلة كبيرة، أنا برقص سالسا من ساعة ما دخلت البلد بتمرن مع نفس المدرب وهو خالد تيجانا، وأنا كنت مخشبة لأني كان بقالي 8 سنين مرقصتش سالسا، وهذا لا يعني أن فيه ما بينا أي تواصل، ولكن قامت الدنيا على الفيديو وهو مفيهوش اي حاجة لكن عبد المنصف اتضايق أني شيرت الفيديو»، موضحة أنه كان يرفض رقصها في مسلسل «الزوجة الرابعة» وحدثت مشكلة بينهما وقت عرض المسلسل آنذاك.

يشار هنا إلى أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل «إجازة مفتوحة» من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

