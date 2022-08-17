النهار Plus

«ليه كنتي السفيرة عزيزة؟!».. الكثير من المصريين يستخدمون هذه العبارة إذا أصبحت الفتاة تتدلل من أجل تحقيق هدف معين، ولكن من هي السفيرة عزيزة التي يضرب بها المثل منذ سنوات طويلة.

«السفيرة عزيزة» الحقيقية صاحبة اللقب الشهير وأول امرأة تمثل مصر في الأمم المتحدة، هي عزيزة سيد شكري، ولدت في ميت غمر عام 1919، وهو العام الذي خرجت فيه المرأة لأول مرة للشارع للتعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها. وربما ذلك كان رسالة لوالدها بأن ابنته الصغيرة ستصبح ذات شأن ومكانة كبيرة. ورثت عزيزة عن والدها العطاء بلا حدود عندما أرادت أن تترك دراستها وهى بنت العشر سنوات لترعى أخواتها الخمسة بعد مرض والدتها، ولكن والدها رفض ذلك رفضا شديدا وأراد أن تستكمل دراستها.

وبالفعل استكملت عزيزة دراستها وتخرجت من الجامعة الأميركية أوائل الأربعينيات وبدأت على الفور في العمل الخيري التطوعي حتى تزوجت من أحمد حسين باشا الذي دعمها وأكملا المشوار معا.

عام 1954، عُينت عزيزة حسين، في لجنة المرأة بوفد مصر فى الأمم المتحدة، ما جعلها أول امرأة عربية ومصرية تتولى المنصب رسميا فى أول تمثيل لبلدها عقب الثورة، وهى الفترة التى شهدت طرحها لفكرتها التى أبهرت بها العالم كله، وهى تنظيم الأسرة، وأثار ذلك دهشة المشاركين، فرشحوها لتكون عضوا بلجنة المرأة بمنظمة الأمم المتحدة، وظلت بها لمدة 17 سنة. وشاركت فى صياغة الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة عام 1962. كما قادت عزيزة حركة تنظيم الأسرة عام 1963 ورأست جلسات المجلس الدولي للرعاية الاجتماعية مطلع السبعينيات، واجتماعات اليونسكو فى باريس 1978.

تولت عزيزة حسين منصب رئيسة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة خلال الفترة بين عامى 1977و 1983، لتضع البرنامج المصرى للقضاء على ظاهرة ختان الإناث وتنشئ أول جمعية مصرية للتأمل الذهني.

أمومة مبكرة

لم تكن الطفلة عزيزة قد تجاوزت العاشرة حين صارت أما لأخوتها الأربعة، وكان لها من قوة الإرادة ما جعلها خير جليس لشقيقها حسين، الذي ولد مصابا بالصم، واحتاج نوعا خاصا من التعليم والرعاية، وقد أنهت عزيزة دراستها الثانوية بمدرسة «الأم المقدسة» وقبل تخرجها عام 1942 فى الكلية الأميركية جذبتها العلوم الاجتماعية بشكل خاص وانضمت كمتطوعة بالجمعيات الخيرية، وكانت المحطة الأهم والأكثر إشباعا لشغفها بالعمل الاجتماعي في «نادي سيدات القاهرة» تحت رعاية زوجة العالم النفساني الكبير د. بهمان بلجيكي الأصل والجنسية.

بعد 3 سنوات من تخرجها، كان الأصدقاء والأقارب بعد 3 سنوات من تخرجها، وتحديدا في 1945، قد لعبوا دورا في الجمع بين عزيزة، وزوجها أحمد باشا حسين، الذي ظل يتابعها عن بعد لفترة قبل أن يتقدم للزواج منها، وكان يبحث عن شريكة حياة عصرية ومحافظة في آن واحد فكان أستاذا لها في مجالات التنمية البشرية، والمشاركة المجتمعية والتعاونيات.

بعد زواج عزيزة بدأت الانطلاقات الكبرى للزوجين، حيث حقق الزوج أول إنجازاته نحو الإصلاح الاجتماعي ووضع اللبنة الأولى لوزارة للشؤون الاجتماعية من خلال جمعيته «مصلحة الفلاح»، وكانت هي تواصل جهودها في مجال العمل التطوعي مع زميلاتها في نادي سيدات القاهرة وبمساندة ودعم زوجها بدأت تتشاور مع أهالي الريف لمعرفة احتياجاتهم وسبل مساعدتهم قبل تأسيس أول حضانة بالريف المصري وكانت بقرية سنديون بالقليوبية، وبدأت تظهر نتائج إيجابية على الأطفال وتحسنت صحتهم، وبدأت قرى الريف الأخرى تطالب بإنشاء حضانات.

مفاجأة سارة

في السادس من مايو 1951 حصل أحمد حسين على «البكوية» وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية ثم قدم استقالته وأكمل مسيرته في مجال العمل الاجتماعي بعيدا عن المناصب، ليقرر الزوجان السفر للولايات المتحدة الأميركية، بدعوة من الأمم المتحدة ليعد أحمد دراسة عن التنمية الريفية في دول الكاريبي والمكسيك بينما سافرت عزيزة بصفتها خبيرة اجتماعية كأول سيدة من المنطقة العربية تجوب دول العالم لإلقاء محاضرات عن العمل الاجتماعي، وسافرت بمفردها لأول مرة وألقت المحاضرات في حوالي 40 ولاية.

وخلال جولتها في منطقة البحر الكاريبي علمت بقيام ثورة 23 يوليو من خلال الصحف، ووصفت الحدث بأنه مفاجأة سارة بل وتحمست لثورة يوليو ومبادئها وأبدت تفاؤلها في سياق المحاضرات التي كانت تلقيها وعولت عليها في تغيير الأوضاع وفى اليوم التالي نشرت الصحف الأميركية تفاصيل المحاضرة وأرسل رئيس مجلس الكلية الأميركية برقية للرئيس محمد نجيب يؤكد له فيه أن عزيزة نجحت في تمثيل مصر بامتياز وقدمت صورة وافية وراقية عن بلدها.

وفي أكتوبر 1952.. كانت نجاحات الزوجين تسبق وصولهما إلى القاهرة، مما دعا الرئيس عبد الناصر لترشيح د. أحمد لتولي منصب وزير الشؤون الاجتماعية، لكنه اعتذر فطلب منه المساعدة في حث الولايات المتحدة على لعب دور في الضغط على بريطانيا للحصول على التزامها بالانسحاب من منطقة قناة السويس، وبالفعل نجح وقتها في ترتيب لقاء بين الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، والسفير الأميركي في القاهرة جيفرسون كافيرى، وكانت نتائج الاجتماع الإيجابية السبب الرئيس في اختياره سفيرا في الولايات المتحدة الأميركية.

المنتدى الدولي

علي غرار زوجها الراحل الدكتور أحمد حسين رفضت منصب وزير الشؤون الاجتماعية الذي عرضه عليها رئيس الوزراء محمود سالم بتكليف من الرئيس أنور السادات شخصيا، لتواصل جهودها كمتطوعة حتى عند رئاستها لوفد مصر عام 1978 في المنتدى الدولي للمرأة والسكان والتنمية، لتشارك بعد عام واحد في وضع اللمسات الأخيرة لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهى الفترة التي شهدت كذلك رئاستها الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة من 1977 وحتى 1983.

بين ثورتين

كتبت عزيزة مذكراتها بنفسها باللغة الإنكليزية، باستخدام جهاز كمبيوتر وهى في سن الـ93 عاما، قبل رحيلها في التاسع عشر من يناير 2015، وأصدرتها في كتاب شهد طرحه إقامة حفل للتوقيع بمكتبة «ديوان» بالزمالك، وترجمت المذكرات إلى اللغة العربية في كتاب لم يصدر بعد تحت عنوان «حياتى بين ثورتين».

ومما يرد في شهادة عزيزة حسين بهذا الكتاب، حول وصف منزل أبيها «منزل والدي مؤلف من مبنى بالأرضيات الخشبية القديمة من ناحية، وشقة عصرية بالأسمنت المسلح من ناحية أخرى. والمبنيان متصلان ببعض في السطح بعدد من الشرفات تطل على حديقة مزروعة بالورد وأشجار الـ كاسيا نودوزا»، والجهنمية التي تخترق شجر البرتقال والأفوكادو ونخل التمر وشجر الكركديه المزدهر». وتكشف السفيرة عزيزة في مذكراتها عن مغادرة أسرتها منزلهم في الدقي، هربا إلى مزرعة القرية، بعد أن هدد الألمان باقتحام القاهرة في أثناء الحرب العالمية الثانية. وكيف اخترق بهم قطار الدلتا الصغير الغيطان، إذ كان يعرف بأنه القطار الرابط بين جميع القرى، ويتوقف في أماكن معينة في طريقه إلى ميت غمر وأشارت إلى أن والدها كانت له عيادة يعالج فيها نصف مرضاه دون أجر، بل يعطي المحتاجين منهم ثمن الأدوية

