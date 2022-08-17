النهار Plus

«بدر منور»، واحدة المبادرات التي ظهرت اخيرا، على خلفية مطالبات البعض بالعمل على التقليل من «تكاليف الزواج في مصر، هذا إلى جانب الدعوة لدعم الجمال الطبيعي، والتقليل بقدر الإمكان من اللجوء إلى الـ«ميك اب أرتيست» سواء في حفلات الخطوبة أو الزفاف، وهو ما دفع البعض لاعتبار المبادرة الجديدة كونها رد فعل من جانب القائمين عليها بعد الأزمة التي اندلعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي عرفت إعلاميًا بـ«أزمة عروس المحلة».

الأزمة بدأت بعدما نشرت فتاة تدعى آلاء العزب البالغة من العمر 22 عامًا، عبر حسابها على «فيسبوك»، أنها قررت الذهاب إلى أحد مراكز التجميل، وطلبت «باكدج ميك أب سواريه»، وكانت كلفته 500 جنيه، وأشارت إلى أنها فضلت أن يكون «الميك أب» الخاص بها خفيفًا، خاصة أنها مرت بتجربة خطوبة من قبل ولم تنجح ودفعت مبالغ مالية كبيرة من أجل المكياج في ذلك الوقت.

وأوضحت آلاء أنها اتفقت مع صاحبة الكوافير على «الميك أب السواريه» وتم دفع المبلغ المالي، وفور علم صاحبة مركز التجميل أنه حفل خطوبة الفتاة نفسها وليس «ميك أب سواريه»، انتابتها حالة من الغضب والاستياء وقررت إجبار الفتاة على إزالة المكياج بحجة خداعها ثم طردتها من المكان.

وأكدت «عروس المحلة» إصابتها بحالة من الحزن والصدمة مما فعلته صاحبة مركز التجميل: «اتصدمت من الموقف وخدني خطيبي على البيت عندي، وعملت الميك أب بتاعي وفرحت مع عائلتي بخطوبتي».

ما تعرضت له «عروس المحلة»، تسبب في حالة غضب في الشارع المصري، هذا إلى جانب كشفه عن مدى الاستغلال حيث لا يوجد أي فرق في الخامات المستخدمة وكل الفرق في المسمى فقط بين مكياج سهرة أو مكياج خطوبة، وهو ما دفع رواد الـ«سوشيال ميديا» لتداول «هاشتاغ عروس المحلة»، والمطالبة بمقاطعة الـ«ميك اب أرتيست» التي تورطت في الواقعة.

أيام قليلة تلت واقعة «عروس المحلة»، تلاها الإعلان عن مبادرة «بدر منور» التي انضمت إليها أعداد كبيرة من الفتيات، اللاتي أكدت أنهن لن يتركن أنفسهن فريسة للاستغلال من بعض خبراء التجميل.

المثير في الأمر، أن المبادرة سرعان ما وجدت صدى لها بين خبراء التجميل، الذين سارعوا بإعلان موافقتهم على تفاصيلها، ليس هذا فحسب، بل قدمت بعض خبيرات التجميل علي صفحاتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقنواتهن على «يوتيوب» نصائح للعرائس حتى لا يتم استغلالهن ماديًا، مؤكدين أن الأسعار لا علاقة لها بجودة المواد المستخدمة، وقدموا في خطوات بسيطة طرق متعددة لوضع مكياج بطرق المحترفين.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التجميل، هدير زكي لـ»النهار»: هناك بالطبع فارق بين مكياج السهرة والخطوبة، وبالطبع يوجد فرق في الأنواع التي تستخدم ومعدلات الثبات فمكياج السهرة يدوم لساعتين، أما مكياج الخطوبة قد يستمر لما يزيد 5 ساعات، وهناك أنواع أخرى يمكن أن تقدم معدلات ثبات تصل إلى 24 ساعة، وبشكل عام، المكياج ونوعه وسعره متعلق بالجودة والثبات، لأنه هناك خامات سعرها مرتفع جدا تتميز بالثبات فترات أطول.

وأضافت: العروس التي لا تريد أن تضع مكياج على أيدي المحترفين من الممكن أن تضع لنفسها وتعلم نفسها من خلال خطوات بسيطة وستبدو جميلة أيضا، فهي وكل فتاة تختار ما يناسب ظروفها.

هدير استنكرت الموقف الذي تعرضه إليه «عروس المحلة»، مؤكدة أن «ما فعلته الميك اب أرتيست معها غير أخلاقي ولا ينم عن أي ذوق من جانبه»، مضيفة: «ليس من حقها مطالبة العروس بإزالة المكياج، لأن حصلت على المال المطلوب من العروس نظير عملها والخامات التي استخدمتها، ولا علاقة لها بما ستفعله العروس بعد ذلك».

