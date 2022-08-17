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مكة المكرمة – الوكالات: شارك الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ولدى وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس، امس. فيما طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف فور وصوله إلى المسجد الحرام.

بعدها توجه ولي العهد السعودي إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

في غضون ذلك أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي، بهدف إثراء تجربة الزوار في استعراض أدوات الغسيل.

وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، يتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبلّل.

