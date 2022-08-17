عربيات ودوليات

القدس – المحتلة – بروكسل – الوكالات: اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عن مقتل 5 أطفال فلسطينيين كانوا يلوذون في مقبرة الفالوجة ببلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، في 7 أغسطس بعد أن قالت إنهم قتلوا نتيجة سقوط صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي بينما طالب الاتحاد الاوربي بتحقيق فوري وشفاف في كل جرائم الحرب التي وقت خلال المواجهة الاخيرة في غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، امس «أكد مسؤولون أمنيون أن إسرائيل مسؤولة عن مقتل خمسة قاصرين قُتلوا في اليوم الأخير من الأعمال العدائية الأخيرة مع حركة الجهاد الإسلامي، هذا الشهر».وأضافت «خلُص تحقيق للجيش في الحادث، الذي وقع في 7 أغسطس في مقبرة الفالوجة شرقي جباليا، إلى مقتل القاصرين بغارة جوية إسرائيلية، حسبما أكدت عدة مصادر دفاعية». وتابعت «مباشرة بعد وفاتهم، قال العديد من كبار الضباط إن الخمسة قتلوا على الأرجح بصاروخ غير ملائم للجهاد الإسلامي».

وفي المقابل، فقد أشارت الصحيفة إلى أن تحقيقا للجيش، خلُص إلى أن حادثا آخر، أسفر عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال، وقع يوم 6 أغسطس (قبل يوم من الغارة على المقبرة) «نتج عن صاروخ غير فعال تابع للجهاد الإسلامي». وأضافت «زعم الفلسطينيون أن الثمانية قتلوا على يد إسرائيل، لكن الجيش سرعان ما أفرج عن أدلة تشير إلى أنهم قتلوا بالفعل بسبب صاروخ غير فعال يتبع لحركة الجهاد الإسلامي».

وذكرت أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف قال في حينه «لم نقم بأي ضربات في تلك المنطقة، لا في المناطق الحضرية وليس في ذلك الوقت». وأضافت «في اليوم التالي، أطلق الجيش الإسرائيلي ما قال إنه دليل على فشل الصاروخ وأظهرت اللقطات إطلاق عدة صواريخ، وسقط أحدها باتجاه الأسفل، وزعم الجيش أن هذا الصاروخ انفجر داخل غزة».

وقالت الصحيفة «لكن في حادثة المقبرة، على الرغم من تقييماتهم غير الرسمية، لم يُعلق كبار ضباط الجيش الإسرائيلي علنا عن المسؤول». والضحايا الخمسة هم: جميل نجم الدين نجم (3 أعوام)، وجميل إيهاب نجم (13 عاما)، ومحمد صلاح نجم (16 عاما)، وحامد حيدر نجم (16 عاما)، ونظمي أبو كرش (15 عاماً).

وأضافت هآرتس «وفقا لمجلس اللاجئين النرويجي، فقد شارك ثلاثة منهم في السابق في برنامج دعم لضحايا الصدمات في غزة».

وفي أول تعليق له طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق فوري وشفاف ومستقل بشأن ما حدث في غزة خاصة قتل الأطفال ومحاسبة المسؤولين.

وعلى مدار الفترة من 5 وحتى 7 أغسطس الحالي شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة أسفرت حسب وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 49 فلسطينيا بينهم 17 طفلا و4 سيدات فيما اصيب 360 اخرون بجراح مختلفة.

