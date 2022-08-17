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طالب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعدم الالتفات إلى «الشائعات والأكاذيب» التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، على خلفية تعامل أجهزة الدولة حريق كنيسة «أبو سيفين» بالمنيرة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة فيما دعا النائب المصري مصطفى بكري النيابة الى التحقيق مع رجل الاعمال نجيب ساويرس بسبب تغريدة مثيرة للجدل عقب الحريق.

وقال البابا في تصريحات تلفزيونية ان «ما يزيد الأمر ألما هو انتشار الأكاذيب التي تطرح ممن لا يعرف ولا يفهم» مضيفا «هذه أمور لا تليق بحرمة الموت والحدث ويجب علينا نحن كبشر تضميد الجراح بالأفعال والأقوال الطيبة». ووجه البابا تواضروس الثاني رسالة تعزية لكل المتألمين من جراء حادث حريق الكنيسة مؤكدا أن ما حدث هو «قضاء وقدر» وفقا لبيان صادر عن «المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية».

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد تداولوا منشورات حول «تقاعس الأجهزة المعنية» في التعامل مع الحريق، مع تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا، بينما تحدث البعض في منشورات عن «عدم توفر اشتراطات السلامة بالكنيسة».

وعلق البابا على ما تم تداوله عقب الحادث، قائلا «فيه ناس أثارت الشر وتتحدث عن أكاذيب وإشاعات وكلها غير حقيقية وفيها شكل من أشكال توجيه التقصير والاتهام للناس ونحن لا نقبل هذه الأمور فى الكنيسة على الإطلاق». وأضاف البابا «في الأزمات الإنسان مش بيبقى في فكره غير إنه يحل الأزمة ومساعدة الإنسان، ولكن للأسف ناس كتيرة بتحاول تعمل أزمة ثقة وهي مش في الواقع». وشدد البابا على أن كل الأجهزة المعنية تكاتفت لإزالة آثار الحادث ومساعدة أهالي الضحايا والمصابين، موجها رسالة للمواطنين «لا تستمعوا للشائعات».

الى ذلك عقّب الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، على تغريدة كتبها رجل الأعمال نجيب ساويرس، على حسابه في «تويتر» بخصوص حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، مطالبا النائب العام بالتحقيق مع الأخير.

وقال بكري، من خلال تعليق على فضائية مصرية إن «نجيب ساويرس يقوم بكتابة تغريدة عكس الرياح بهدف إثارة المشاكل والأزمات والفتنة»، بحسب ما نقلت صحيفة «أخبار اليوم».

ولفت إلى أن «ساويرس يهدف بهذه التغريدة بأن هناك فاعلا وراء الحادث، دون أن يمتلك دليلا أو تصريحا صحافيا أو بيانا من الكنيسة أو من أي شاهد. كما تحدث بصيغة وكأنه متحدث رسمي باسم الأقباط، وهذه اللغة غير مقبولة» معتبرا أن «ساويرس يحرض على الدولة، ونشر معلومات كاذبة ليس لها صحة».ودعا بكري النائب العام إلى «التحقيق مع ساويرس لإثارة الفتنة، وإشعال النيران في بلد تواجه تحديات من الداخل والخارج».

وكتب ساويرس تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» جاء فيها «لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل! الله هو المنتقم! وهو الذي سيأتي بحق الضحايا.. عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين».

