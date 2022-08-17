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القاهرة- الوكالات: نشب حريق ضخم امس في كنيسة الانبا بيشوي في المنيا الجديدة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، لم يسفر عن ضحايا وفق تأكيدات رسمية.

وكشف مصدر في محافظة المنيا ان الاجهزة الامنية تلقت اخطارا من «عمليات النجدة» يفيد بنشوب حريق في كنيسة الانبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات اطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

واكد محافظ المنيا، اللواء اسامة القاضي عدم وقوع اي اصابات، مشيرا الى ان الحريق نتج عن «ماس كهربائي» في تصريحات تلفزيونية.

واظهرت صور متداولة تضرر مبنى الكنيسة بشدة من الداخل عقب اطفاء الحريق، فيما لم يتبين وجود عدد من المصلين داخلها اثناء اشتعال النيران.

