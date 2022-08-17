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إسطنبول – الوكالات: تبادلت القوات التركية والمقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة امس القصف العنيف في بلدة كوباني الحدودية في شمال سورية، ما أدى إلى مقتل مدني مع تصاعد الصراع بين الأطراف المتحاربة. وأصاب القصف المدفعي البلدة ومحيطها، وبدأ ليلا وتصاعد على مدار اليوم، بحسب سكان والإدارة المحلية شبه المستقلة التي تدير المدينة.وقالت الإدارة في بيان على الإنترنت إن طفلا واحدا على الأقل لقي حتفه جراء القصف وأصيب آخرون. وترى أنقرة أن النظام شبه المستقل الذي تقوده الفصائل الكردية ويسيطر على مساحات شاسعة من شمال سورية وشرقها يمثل تهديدا للأمن القومي على حدودها. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوغل جديد لإنشاء منطقة آمنة على امتداد 30 كيلومترا في شمال سورية، لتشمل كوباني وغيرها من البلدات التي تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وتشهد كوباني هدوءا نسبيا منذ أن طرد المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة مقاتلي تنظيم «داعش» من البلدة في عام 2015. لكن عمليات القصف والهجمات بالطائرات المسيرة تصاعدت في العديد من البلدات الحدودية. وقُتل ثلاثة قادة أكراد على الأقل الشهر الماضي وألقت قوات سورية الديموقراطية «قسد» باللوم على أنقرة.