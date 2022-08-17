عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس واشنطن بمحاولة إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وكذلك باستفزاز الصين عبر تايوان، معتبرا أن روسيا والصين تحافظان على سيادتهما في مواجهة الهيمنة الغربية، أما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فاعتبر أن حرب أوكرانيا أنهت عهد القطب الواحد.

وفي خطاب ألقاه بمنتدى موسكو للأمن الدولي قال بوتين إن الدول الغربية تسعى إلى مد نظام شبيه بحلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي وإنها تحمل روسيا مسؤولية «فشله» وتحاول خلق كتلة جديدة في آسيا.

وأضاف بوتين أن الولايات المتحدة تحاول «إطالة أمد» الصراع في أوكرانيا، وأنها حاولت صب الزيت على النار في مناطق أخرى حول العالم كما يجري في تايوان معتبرا أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان استفزاز «مخطط بدقة». ورأى بوتين أن عالما متعدد الأقطاب ومبنيا على القوانين الدولية هو لمصلحة الجميع دون استثناء، معلنا أن «روسيا والصين تحافظان على سيادتهما في مواجهة الهيمنة الغربية».كما اعتبر الرئيس الروسي في كلمته أن الغرب بحاجة دائمة للأزمات للحفاظ على هيمنته على العالم.

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال افتتاح المنتدى إن الأمن العالمي تدهور بشكل أسوأ مما كان عليه أيام الحرب الباردة. وأضاف الوزير أنه تم رفع عدد قوات «الناتو» في شرق ووسط أوروبا مرات عدة، وأن القوات الغربية المشتركة في أوكرانيا أصبحت في مواجهة القوات الروسية. واعتبر شويغو أن عهد القطب الواحد انتهى مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن هناك أقطابا متعددة. وقال أيضا إن عمليات الجيش الأوكراني يتم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لم يؤثر على العملية العسكرية هناك، مضيفا «لا حاجة لدينا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا».

على صعيد متصل شدد دبلوماسي روسي كبير، امس على أن أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفقد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية لا يمكن أن تمر عبر العاصمة كييف، لأن الأمر ينطوي على خطورة بالغة، وفق وكالات أنباء روسية.

وقال نائب رئيس إدارة الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، للصحافيين «تخيلوا ما يعنيه المرور عبر كييف.. هذا يعني أنهم سيصلون إلى المحطة النووية عبر خط المواجهة». كما أضاف أن «هذا خطر كبير بالنظر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تعمل كلها بالطريقة نفسها».

جاء ذلك بعد أن قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة لديها القدرات اللوجستية والأمنية اللازمة لدعم زيارة مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» إلى محطة زابوريجيا، التي تسيطر عليها روسيا، عن طريق كييف.

