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عواصم – الوكالات: أعلنت إيران امس أنها ردت على المقترح المقدّم من الاتحاد الأوروبي ضمن جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي نشيرة الى ان مصير الاتفاق يتعلق بطبيعة الرد الاميركي ، في حين أكدت بروكسل أنه يخضع لتشاور بينها وبين الأطراف المعنيين وأبرزهم واشنطن.

وكان الاتحاد الأوروبي منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدّم اقتراح تسوية «نهائيا» داعيا طهران وواشنطن للرد عليه أملا بانجاز مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» فجر امس «قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة».

من جهته، أكد متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل، دراسة ردّ طهران. وقال «تلقينا ردّ إيران ..نقوم بدراسته والتشاور مع أطراف آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول سبل المضي قدما».

ولم تقدّم وسائل الاعلام المحلية تفاصيل بشأن الرد الإيراني. الا أن وكالة «إرنا» أفادت بأن نقاط التباين المتبقية «تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص» في حين ترتبط الثالثة «بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران». ووفق تصريحات مسؤولين إيرانيين، كانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران في المباحثات الأخيرة في فيينا، إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا أخيراً بين الطرفين.

من جهته، امتنع المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس ليل الإثنين، عن الكشف ما اذا كانت بلاده وافقت على النص الأوروبي المقترح. وأكد خلال مؤتمر صحافي أن واشنطن «ستتّصل ببوريل كما طلب منها الأخير».وأضاف «ما يمكن التفاوض عليه قد تمّ التفاوض عليه»، مؤكّداً موقف واشنطن القائل إنّ الكرة في ملعب طهران. وشدّد على أنّ «الطريقة الوحيدة» للعودة المتبادلة الى الاتفاق «تكمن في تخلّي إيران عن مطالبها غير المقبولة والتي تتجاوز بكثير اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة».

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد الإثنين أن بلاده ستقدّم «مقترحاتها النهائية» بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.

وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة» رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

