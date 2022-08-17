عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستقدم وجهة نظرها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بشكل خاص ومباشر إلى ممثل الاتحاد جوزيب بوريل.

وقال المتحدث باسمها، نيد برايس، في مؤتمر صحافي، إن الرئيس جو بايدن أصدر تعليمات واضحة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما أكد أنه «لن نخفف أي عقوبات مفروضة على إيران غير مرتبطة بالملف النووي»، موضحاً أن كل ما يمكن التفاوض عليه مع طهران تم طرحه بالفعل. كذلك شدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني، هو أن تتخلى طهران عن «المطالب الخارجية». تأتي هذه التصريحات بعد أن كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد كشف في وقت سابق الاثنين أن بلاده ستقدم «مقترحاتها النهائية» بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أيام من عرضه على طهران وواشنطن صيغة «نص نهائي» بعد أشهر طويلة من المفاوضات. كما قال أمير عبداللهيان خلال لقاء مع صحافيين في مقر الوزارة إن «الجانب الأميركي وافق شفهياً على اقتراحين لإيران،

