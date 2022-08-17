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واشنطن – الوكالات: اعترفت وزارة العدل الاميركية بمصادر جوازات سفر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وعرضت اعادتها إليه في إقرار على صحة اتهامات وجهها ترامب، الذي قال ان جوازات سفره الثلاثة «سرقت» من منزله خلال الاقتحام الذي نفذه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» FBI. وأكد جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، اتهامات ترامب العلنية بأن السلطات استولت على ثلاثة جوازات سفر من منتجع مارالاغو الخاص به خلال مداهمة الأسبوع الماضي وعرضت إعادتها، بحسب ما أفادت «واشنطن إكزامينر». وجاء اعتراف وزارة العدل ردا على تغريدة من نورا أودونيل، مذيعة أخبار المساء لقناة «سي بي إس» التي زعمت أن مصدرا في وزارة العدل أبلغها أن الوزارة ليس بحوزتها جوازات السفر. وفي وقت سابق توجه ترامب إلى منصته «تروث سوشيال» لمهاجمة وزارة العدل بسبب فقدان جوازات سفره، زاعمًا أن الوزارة «سرقتها» منه. وقال ترامب: «واو! في الاقتحام الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو، سرقوا جوازات سفري الثلاثة أحدها منتهي الصلاحية» مضيفا «هذا اعتداء على خصم سياسي بمستوى لم يسبق له مثيل في بلادنا. إنه العالم الثالث!».