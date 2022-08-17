دوليه

اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي بأن مهاجم الفريق الجديد الأوروغوياني داروين نونييز خذل زملاءه، لكنه سيتعلم من حادثة طرده ضد كريستال بالاس. وكان نونييز يخوض أول مباراة له أساسيا في الدوري في صفوف ليفربول المنتقل اليه من بنفيكا البرتغالي والأولى له على ملعب أنفيلد، لكنه عاش أمسية كارثية بعد ان طرده الحكم في الدقيقة 58 لنطحه مدافع كريستال بالاس الدنماركي يواكيم اندرسن ليكمل فريقه نصف الساعة الاخير بعشرة لاعبين.

وعلق كلوب على حادثة الطرد بالقول «يدرك داروين بانه خذل زملاءه. بطبيعة الحال، كانت الحادثة تستحق البطاقة الحمراء، لقد تم استفزازه، لكن لم يكن يتعين عليه الرد بهذه الطريقة». واضاف «انه ليس رد فعل نريد ان نراه. يجب ان يعلم بأنه سيواجه معارك بدنية من هذا النوع لأن قلب الدفاع يقوم بهذا الأمر».

وسيغيب نونييز عن ثلاث مباريات لفريقه وابرزها التالية ضد الغريم التقليدي مان يونايتد الاثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد بالاضافة الى مواجهتي نيوكاسل وبورنموث، بيد ان كلوب اعتبر بان نونييز سيستفيد من فترة ايقافه «من خلال القيام بتدريبات بدنية ليس لمعاقبته بل لجعله أكثر جاهزية».

وسبق لنونييز ان طرد مرة واحدة في مسيرته في موسمه الأول مع نادي ألميريا الاسباني عام 2019. في المقابل، اعرب مدافع ليفربول السابق جايمي كاراغر الذي يعمل معلقا في شبكة «سكاي سبورتس» عن خشيته من ان نونييز سينتظر أسابيع عدة لكي يحصل على فرصة ثانية، وقال في هذا الصدد «يدرك تماما ما قام به، وهو لا شك يشعر بالاحباط. لو بقي على أرضية الملعب فأنا واثق بان ليفربول كان سيخرج منتصرا». واضاف «كانت لحظة جنون، لكنه سيتعلم من هذه الحادثة. لقد قمت بأشياء مماثلة في مسيرتي. لا أدري ماذا يجول في رأس لاعبي كرة القدم في بعض الأحيان، نقوم بالخطأ ثم نتساءل ماذا فعلت».

