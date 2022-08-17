دوليه

يواجه المدربان الألماني توماس توخيل والإيطالي أنتونيو كونتي خطر الإيقاف بعدما وجه إليهما الاتحاد الإنكليزي تهمة التصرف غير اللائق، وذلك على خلفية المشادة التي حصلت بينهما خلال مباراة الدربي بين تشيلسي وضيفه توتنهام (2-2) وبعدها الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز. ودخل توخيل وكونتي في مشادة حامية خلال المباراة بعد هدف التعادل 1-1 الذي سجله الدنماركي بيار-إيميل هويبرغ، وذلك نتيجة مبالغة الإيطالي في احتفاله أمام دكة بدلاء تشيلسي، فحصل كل منهما على بطاقة صفراء.

ثم تكرر المشهد في نهاية اللقاء وبشكل أعنف بعدما صافح كونتي نظيره الألماني، إلا أن الأخير بدا غاضباً كون الإيطالي لم ينظر إليه، ما أدى إلى مشادة بينهما وتلقيهما بطاقة حمراء.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيانه أول من امس «توماس توخيل وأنتونيو كونتي متهمان بخرق البند إي3 من قانون الاتحاد الإنكليزي بعد مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز بين تشلسي وتوتنهام. وتابع «يُزعم أن سلوك كل من المدربَين كان غير لائق بعد نهاية المباراة. أمام توخيل وكونتي حتى الخميس 18 أغسطس 2022 لتقديم ردودهما».

وقد يواجه توخيل أيضاً عقوبة أكبر نتيجة انتقاده حكم المباراة أنتوني تايلور، قائلاً إنه «ربما من الأفضل» ألا يدير الأخير أي مباراة لتشلسي في المستقبل، وذلك لاعتقاده أن هدفي توتنهام غير صحيحين.

ورأى توخيل أنه «كان هناك خطأ واضح لصالح كاي هافيرتس قبل الهدف (من الأوروغوياني رودريغو بنتانكور). وكان ريشارليسون متسللاً (ما أعاق رؤية الحارس السنغالي إدوار مندي في الهدف الاول) ومنذ متى بإمكاننا أن نشد الشعر على أرض الملعب؟»، في إشارة منه الى الحركة التي قام بها الأرجنتيني كريستيان روميرو بحق الإسباني مارك كوكوريا قبل هدف التعادل الثاني لتوتنهام في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

