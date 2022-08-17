دوليه

وصل ماراثون التأهل الى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الى العقبة الأخيرة، مع وجود ثلاثة أندية سبق لها أن رفعت الكأس الغالية في الصراع على حق نيل إحدى البطاقات الست المؤهلة عن الملحق الفاصل، وما يترافق معها من مكافآت مالية ضخمة.

ويلتقي بنفيكا البرتغالي، الفائز بكأس الأندية الأوروبية البطلة مرتين عامي 1961 و1962 وأحد طرفي المباراة النهائية خمس مرات بعد ذلك آخرها عام 1990، مع دينامو كييف الأوكراني الذي يدافع عن أكثر من بطاقة المشاركة في دور المجموعات.

وتقام مباراة الذهاب اليوم في وودج البولندية، حيث يخوض دينامو مبارياته في المنفى نتيجة الغزو الروسي لبلاده. وبعدما عاد الفريق الى تمارينه في بولندا عقب الفوز على شتورم غراتس النمسوي في أرض الأخير 2-1 بعد التمديد في إياب الدور التمهيدي الفاصل (انتهى لقاء الذهاب1-0)، كان الموقع الرسمي لدينامو كييف واضحاً بأن الأمر يتعلق بأكثر من مباراة في كرة القدم. وكتب الموقع أن اللاعبين «يدركون أنهم يواصلون القتال من أجل شرف بلد من خلال إضافة النقاط الى تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». وتابع «جميع الكييفيين مشتاقون الى الوطن ويتطلعون للعودة الى أوكرانيا، لكن الواقع أنهم يمنحون أمتنا ومقاتلينا مشاعر إيجابية، يجعلهم ينسون شعورهم الشخصي. لديهم هدف واحد، التأهل الى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا».

والتقى الفريقان في دور المجموعات الموسم الماضي حيث تعادلا سلباً في كييف في الجولة الأولى حين نال الفريق الأوكراني نقطته الوحيدة، قبل أن يفوز الفريق البرتغالي إياباً 2-0 على أرضه في الجولة الأخيرة ما جعله يتفوق على برشلونة الإسباني وينال بطاقة المركز الثاني المؤهلة الى ثمن النهائي. وتحمل العودة الى دور المجموعات هذا الموسم معها مكافأة مالية ضخمة، إذ سيضمن كل فريق الحصول على 15.64 مليون يورو، إضافة الى 2.8 مليون يورو عن كل انتصار في دور المجموعات و930 ألف يورو عن كل تعادل.

أما الفرق التي تفشل في التأهل الى دور المجموعات لدوري الأبطال، فتنتقل الى دور المجموعات للمسابقة الثانية «يوروبا ليغ»، حيث سينال كل منها 3.63 ملايين يورو.

أما البطل السابق الثالث الذي سيقاتل من أجل بطاقة دور المجموعات فهو النجم الأحمر الصربي بطل 1991 الذي يحل ضيفاً على ماكابي حيفا اليوم.

ويلعب اليوم أيضا قره باغ الأذربيجاني مع فيكتوريا بلزن التشيكي.

