دوليه

تعرض الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي، مهاجما باريس سان جرمان، للتوبيخ من مسؤولي النادي، بسبب الخلاف الأخير بينهما. وكشفت صحيفة «لو باريزيان» أن كريستوف غالتيه مدرب الفريق ولويس كامبوس المدير الرياضي اجتمعا باللاعبين، وأضافت أن مبابي ونيمار أكدا خلال الجلسة أن الموقف انتهى، وسيظهران تضامنا تاما داخل غرفة خلع الملابس.

وأشارت إلى أن كامبوس وغالتيه شددا على اللاعبين بألا يكون سلوكهما ضارا بالفريق، وأن أي مشكلة داخلية يتم حلها في غرفة خلع الملابس، وليس في الملعب أو أمام الكاميرات.وذكرت الصحيفة أن هذه الملاحظة الأخيرة كانت رسالة مباشرة إلى مبابي، بعد انفعاله على زميله فيتينيا خلال المباراة.

