دوليه

تأهل الزمالك لربع نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه الصعب على الإسماعيلي بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولي في ختام ثمن نهائي البطولة. وسجل للزمالك أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك ليضرب موعدا مع المصري في الدور المقبل من كأس مصر. ورغم الفوز فإن الزمالك قدم أضعف مبارياته في الأشهر الأخيرة، بينما ظهر الإسماعيلي بقيادة مدربه حمزة الجمل بصورة جيدة.

وبادر الإسماعيلي بالهجوم على مرمى الزمالك عن طريق أحمد مدبولي الذي انطلق وسدد في الزاوية الضيقة لكن محمد عواد أنقذ الموقف.

واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد ضد محمد نصر مدافع الإسماعيلي سجل منها زيزو في الدقيقة 21 هدف التقدم.

وانتفض الإسماعيلي بحثا عن التعادل وكان قريبا منه عندما حول محمد الشامي كرة عرضية برأسه لكنها اصطدمت بالعارضة.

وواصلت العارضة معاندة «الدراويش» حيث أطلق أحمد مدبولي تسديدة صاروخية لكنها ذهبت للعارضة مرة أخرى. وأبعد محمد فوزي حارس الإسماعيلي تسديدة من إمام عاشور لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك.

وكان الإسماعيلي الأفضل والأخطر في الشوط الثاني بعدما نال التعب من لاعبي الزمالك بصورة واضحة ومع الدقيقة 59 أشرك فيريرا مدرب الزمالك الثنائي إسلام جابر وأحمد فتوح على حساب عبد الله جمعة وأوباما.

وأنقذ حمزة المثلوثي فرصة خطيرة للإسماعيلي الذي ضغط بقوة من أجل التسجيل.

