دوليه

قال محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق إنه لم يطلب العودة إلى الفريق الأبيض. وجاء تصريح أبو جبل ردا على حديث مرتضى منصور رئيس الزمالك ونجله أمير المشرف على قطاع الكرة بالنادي عن أن الحارس الدولي المصري طلب العودة. وأوضح أبو جبل عبر حسابه على «تويتر»: لم ولن أعرض على أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة».

وكان مرتضى قد صرح عبر قناة ناديه «أبو جبل طلب العودة للزمالك والاعتذار للجمهور وتم تأجيل الرد على طلبه لحين حسم لقب الدوري».

أما أمير فقال إن ملف عودة الحارس مغلق وان رجوعه للفريق سيكون بمنزلة خطوة للوراء.

