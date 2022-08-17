محلية

واصل منتخب الرماية تألقه في دورة التضامن الإسلامي التي تختتم في تركيا غداً الخميس، بإضافة فضية مسابقة سكيت الزوجي المختلط التي أحرزها الثنائي إيمان الشماع وعبدالعزيز السعد أمس. وبارك وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للرامية الشماع وزميلها السعد حصولهما على الميدالية الفضية وأشاد بإنجاز الابطال الذي يعكس تميز رياضيينا في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم.

وكان منتخب الرماية حصد 3 ذهبيات وفضيتين، في حين أحرز لاعبو ألعاب القوى ذهبية وفضية وبرونزيتين، مقابل فضية للدراجات الهوائية، لترفع الكويت غلتها إلى 4 ميداليات ذهبية، ومثلها فضية، وبرونزيتين. وفي منافسات الكيك بوكسينغ، خرج سعيد المرزوق من الدور الأول بعد خسارته أمام منافسه الأردني حسين مهند بنتيجة 3-0 في وزن 71 كغم. وفي السباحة تمكنت السباحة لارا دشتي من التأهل الى نهائي مسابقة 100متر صدر سيدات، بعد أن سجلت رقماً كويتياً جديداً بزمن 1.18.36 دقيقة.

