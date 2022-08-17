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يعود إلى البلاد اليوم وفد نادي الكويت بعد أن أنهى معسكره التدريبي في النمسا استعداداً للموسم الجديد. واختتم الأبيض معسكره بالتعادل مع الشارقة الإماراتي 2-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس. وتقدم الكويت في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما التونسي طه الخنيسي، قبل أن يعادل الشارقة النتيجة في الشوط الثاني بواسطة لوان بيريرا وماركوس ميلوني. كما تعادل الفحيحيل مع فريق حتا الإماراتي بنتيجة 2-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما بتركيا، حيث يعسكر الفريقان استعداداً للموسم الجديد. وسجل هدفي الفحيحيل فايز الظفيري وجاسم كرم. ويستعد «الأحمر» بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب لانطلاق الدوري الممتاز الذي يستهله الفريق بمواجهة كاظمة يوم 27 أغسطس الحالي. كما تعادل اليرموك مع فريق الطيران المصري 2-2 في المباراة الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في القاهرة. سجل هدفي اليرموك الكولومبي غوس ريكاردو وأحمد عبدالغفور. وفي مصر كذلك، تعادل خيطان مع نادي النصر المصري بالنتيجة ذاتها. سجل هدفي خيطان المصري محمد عنتر، والبرازيلي وليام.

