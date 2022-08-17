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وافق الاتحاد الدولي للترايثلون على طلب النادي والاتحاد الكويتي للعبة، استضافة كأس الاتحاد الدولي للترايثلون تحت 23 سنة ناشئين وشباب ومعسكر تطويري الفترة من 20-25 أكتوبر المقبل، حيث منح «الدولي» الكويت فرصة تنظيم هذا الحدث بعد نجاح الاتحاد المحلي في تنظيم العديد من البطولات القارية والدولية بنجاح كبير، إلى جانب إنجازات اللاعبين الكويتيين في الاستحقاقات الخارجية. وفي حال تنظيم البطولة ونجاحها سيتم رفع تصنيف الكويت في «دولي الترايثلون».

من جانبه، بارك راشد الكندري رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون للرياضة الكويتية موافقة الاتحاد الدولي للعبة، على تنظيم الكويت كأس الاتحاد الدولي تحت 23 سنة والمعسكر التطويري، واللذين سيشارك بهما 25 دولة بعدد يقارب الـ300 لاعب ولاعبة. مؤكدا ان التسجيل مفتوح للجميع للمشاركة في هذا الحدث. وقال: «سيكون السباق سبرنت لجميع الفئات من الرجال والسيدات، حيث يبدأ اليوم الأول بسباق الترايثلون على شاطئ المارينا». وتابع الكندري، اليوم الثاني لسباق الاكواثلون للفئات العمرية وللصغار، على أن يقام في اليوم الثالث دورة تحكيمية بإشراف الاتحاد الدولي للعبة. وتختتم البطولة في اليوم الرابع على شاطئ المارينا. وأكمل رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، ان تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي الكبير في الكويت، دليل على ثقة الاتحاد الدولي بنا.

