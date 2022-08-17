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يخوض منتخب الناشئين للكرة الطائرة مواجهة قوية اليوم امام نظيره الإيراني ضمن الجولة الثالثة من البطولة الآسيوية للناشئين تحت 18 سنة المقامة في العاصمة الإيرانية طهران لغاية 22 اغسطس الحالي. كما يلعب اليوم أيضا تايلند مع اليابان والصين مع تايوان. وكان الأزرق خسر أولى مبارياته في البطولة أول من أمس أمام تايوان 1-3 (11-25، 17-25، 25-20، 16-25)، فيما غاب الفريق عن الجولة الثانية التي أقيمت أمس. ولم يقدم الفريق الذي يقوده المدرب الوطني خالد المطيري، المستوى المأمول رغم محاولات اللاعبين الحثيثة لتقديم أفضل ما لديهم إلا أن فارق المستوى والخبرة الذي صب في مصلحة المنتخب التايواني مكنه من الفوز دون صعوبة. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ثم تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدوري نصف النهائي.