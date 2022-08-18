أيها السادة... المهم ما تحت العقال!

الاخيرة

لا نريد في انتخابات برلمان 2022 مشاهدة الظواهر السلبية كالانتخابات الفرعية وشراء ونقل الأصوات، فالكويت التي بكينا على فقدانها دماً عام 90 أغلى وأعز بكثير من مبالغ سحت تُصرف -بعد استلامها كرشوة انتخابية - خلال يوم أو يومين ويضيع مقابلها مستقبل وطن النهار ويصبح الأبناء أقرب للهباء المنثور...

***

ولا نريد هذه المرة تصويتاً يقوم على المصلحة الشخصية أو رابطة الدم والطائفة أو على صرخة «تكفون» التي يجب أن تعتبر سُبة ونقيصة لمن يقوم بها ومن ينتخبه، ومثلها رمي العقال لاستثارة الفزعة الجاهلية المحرمة ديناً والممنوعة دنيوياً، فلا يمكن للكويت أن ترخص في عين أبنائها حتى نصوت لا لمن يحرص على مصالحها بل لمن «يرمي عقال لا يسوى دينار علينا»، فالمهم كما يفترض ليس العقال بل ما تحت العقال من فكر وأمانة وإخلاص للوطن ومواطنيه.

***

وكانت الديموقراطية الكويتية في بداياتها القدوة الحسنة للدول الأخرى كونها ساهمت بالشفافية وتسارع عمليات التنمية، وكانت الأربع سنوات تمر علينا دون استجواب أو تأزيم أو انسداد سياسي بين السلطات، والحكومات ووزراؤها يستمرون في عملهم لسنوات طوال ودعم القطاع الخاص ومشاريعه قائم على قدم وساق مما ساعد على التنمية والتطور والإنجاز ، لاحقاً حدث العكس تماماً وأصبحت اللعبة السياسية تمارس تحت نفس المسمى «الديموقراطية» إنما بمحتوى معاكس تماماً حيث ساد الفساد والمصالح الشخصية والأزمات على اللعبة حتى انتهت بأن أصبحت القدوة السيئة التي لا يريد أحد الاقتداء بها... هل لنا عودة هذه المرة لما كنا عليه من استقرار سياسي وشفافية واختيار الأكفاء الأمناء الأذكياء كي ننهض ونتقدم؟ نرجو ذلك والأمر بيدنا حكاماً ومحكومين..

***

آخر محطة:

في بداية العمل البرلماني كانت القلة النادرة التي تبيع صوتها هي بالأغلب فقيرة، جاهلة، كبيرة السن... مع انحدار العمل السياسي وطغيان المادة والثراء غير المشروع أصبح من يبيع صوته للأسف هو العكس أي... غير المحتاج، المتعلم وخريج الجامعة، ومن الشباب... الانتخابات قريبة فلنعمل جميعاً على ممارسة سياسية نفخر بها ولا نخجل منها! فهل نفعل؟!

