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مسجد نور سلطان.. تحفة الأرقام القياسية


افتتح مسجد نور سلطان الكبير في العاصمة الكازاخية، والذي شُيِّد بمبادرة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف وتحت إشرافه. والمسجد بات على الفور مرشحاً لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد ميزات منها حجم الثريا الرئيسة المعلقة في الحرم، كما ان جدار القبلة هو الأكبر من نوعه من حيث الحجم الإجمالي وعدد الكريستالات المستخدمة. كما يتميز المسجد بأحد أكبر أبواب دور العبادة في العالم، وبأكبر فناء مسجد في العالم مبني في منطقة يسودها المناخ الشتوي. اضافة الى أن سجادة المسجد يبلغ قطرها 70 متراً، وهي مرشحة لتسجيل رقم قياسي عالمي.


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