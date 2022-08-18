سمو الأمير هنأ رئيسي إندونيسيا والغابون

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الغابون وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

