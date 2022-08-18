ولي العهد استقبل الغانم والصقر والشايع

أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم. كما استقبل سموه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.

واستقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى جوكکو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سموه علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سموه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

