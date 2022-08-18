الناصر تسلَّم أوراق اعتماد سفير أستراليا

أول النهار

تسلم الشيخ د.أحمد الناصر، وزير الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد مليسا جين كيلي، سفيرة أستراليا لدى الكويت، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تمنى للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

واستقبل الناصر، في ديوان عام وزارة الخارجية، الدكتور كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث أشاد خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار دعم العلاقات وتعزيز التنسيق القائم بين الكويت والاتحاد الأوروبي، متمنياً له التوفيق والسداد في محطة عمله المقبلة.

كما استقبل الناصر، وزير الخارجية، عبدالمنعم أحمد الأمين، سفير جمهورية السودان لدى الكويت، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الكويت، حيث أشاد خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.

