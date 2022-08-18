«الكويتية للإغاثة» وزَّعت مساعدات في 4 محافظات يمنية

أول النهار

دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة في محافظة (لحج) جنوبي اليمن مشروع توزيع 200 حراثة يدوية على المزارعين في أربع محافظات يمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وقال نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للاغاثة في اليمن عادل باعشن في تصريح لـ(كونا) إن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تمولها الجمعية والتي ستسهم في ارتقاء القطاع الزراعي والمزارعين في المحافظات المستهدفة.

وأضاف باعشن أن الجمعية حريصة على إيلاء مزيد من الاهتمام بمشاريع تحسين سبل العيش خصوصا ذات الإنتاج الحيوي كالقطاع الزراعي الذي يعود بفوائد عديدة على المستفيدين المباشرين وعلى المجتمع.

وأشار إلى أن المشروع من شأنه أن يساعد المزارعين على استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي وتحسين الإنتاج ومساعدة 200 أسرة لتتحول إلى أسر منتجة.

من جانبه أوضح رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية) المنفذة للمشروع رائد ابراهيم أن المشروع يشمل توزيع 200 حراثة يدوية على المزارعين في محافظات (الحديدة - لحج - أبين – تعز). وذكر ابراهيم أن المشروع الذي ينفذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية اليمنية يهدف الى دعم وتحسين القطاع الزراعي وتحريك قوى الانتاج في العمل والاعتماد على الذات من خلال تمليك هذه الأسر أدوات انتاج بتقنيات عالية تعينهم على العمل والانتاج وعلى استثمار أراضيهم الزراعية بشكل جيد.

بدوره عبر وكيل محافظة (لحج) وضاح الحالمي في تصريح صحافي عن شكره وتقديره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما تقدمه من دعم كبير للشعب اليمني الذي يعاني جراء الحرب لافتا إلى أن هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في مساعدة المزارعين على حراثة أرضهم وزراعتها.

وفي السياق ذاته ثمن المنسق العام للجنة العليا للاغاثة جمال بلفقيه الدعم الكويتي الفاعل والمؤثر لليمنيين مبينا أن هذا المشروع هو جزء من الدعم الذي تقدمه دولة الكويت للشعب اليمني في مختلف مجالات الحياة.

وكانت الجمعية قد وزعت مطلع أكتوبر الماضي 100 حراثة يدوية على المزارعين الفقراء والمتضررين من الحرب بمحافظة (الحديدة) غربي اليمن.

