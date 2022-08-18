انتخابات برلمانية.. «مدنية»

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وافق مجلس الوزراء امس على مشروعي مرسومين بقانوني ضرورة يقضيان بالتصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية.

وأعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف جمال الجلاوي امس موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون ضرورة يقضي بالتصويت عبر البطاقة المدنية.

وأضاف الجلاوي عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر السيف: إن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم قانون ضرورة يقضي بإضافة بعض المناطق الجديدة على أربع دوائر انتخابية قائمة وذلك وفقا للموقع الجغرافي وتبعيتها للمحافظة.

وأكد بهذا الصدد حرص القيادة السياسية العليا على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أي شوائب أو مخالفات قانونية وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح. وأوضح أنه سيتم استخدام الكشوفات التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتصويت بحيث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية.

وبين أنه سيكون تصويت الناخبين وفق الاجراءات المعتادة على ضوء الكشوفات الانتخابية المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعتمدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية معربا عن التمنيات بأن تسير العملية الانتخابية المقبلة بسهولة ويسر.