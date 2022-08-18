تغييرات ديموغرافية ترسم «مجلس 2022» .. «الانسحاب طيب»!

الأولى

فرض مرسوما الضرورة، اللذان اعتمدهما مجلس الوزراء امس بشأن التصويت بالبطاقة المدنية وضم عدد من المناطق الى 4 دوائر انتخابية، تداعيات سياسية وتغييرات ديموغرافية في الدوائر مما سيترك اثرا واضحا في تركيبة المجلس المقبل، ما بين سقوط نواب سابقين وتراجع اصواتهم ومراكزهم، ما سيوضح الحجم الحقيقي لوزن النائب الانتخابي وما يحصل عليه من أصوات.

ولفتت مصادر الى احتمالات انخفاض نسبة التصويت في عموم الانتخابات لوجود تقييد تلقائي لناخبين جدد كانوا من العازفين وسيواصلون عزوفهم عن المشاركة في العملية الانتخابية.

واشارت الى احتمال تأثر بعض نواب مجلس الأمة 2020 سلبيا بعدد المؤيدين وتراجع المراكز وربما خسارة المقعد بسبب المرسومين خاصة في الدوائر الاولى والثانية والثالثة.

وفي ظل المرسومين الجديدين بالاضافة الى عامل عدم انعقاد الانتخابات الفرعية لافخاذ القبائل ربما يلجأ المزيد من النواب السابقين الى الانسحاب مبكرا واعلان عدم الترشح، الامر الذي قد يصب في صالح قبائل وعوائل ممتدة وزيادة فرص وصولهم كقبيلتي حرب والخالدي في الدائرة الرابعة، والفضول وشمر وآل مرة وبعض العوائل في الدائرة الخامسة، وقبيلتي الرشايدة وشمر في الدائرة الثانية حيث لم تضع تلك المكونات موطئ قدم واضحة لها في تلك الدوائر خلال مجلس الصوت الواحد حتى الان، ومن المرجح عودة ظهور التمثيل لمكون الطائفة الشيعية في الدائرتين الرابعة والخامسة. الى ذلك اعلن النواب السابقون من مجلس 2020 سعود بوصليب وناصر الدوسري ويوسف الفضالة عدم الترشح، وسط معلومات من مصادر مطلعة ان عددا آخر من النواب مترددون وسيعلنون عدم ترشحهم وقد يصل عددهم الى 10 نواب سابقين ما ينبئ بتغيير أولي بنسبة 20?.

واشارت مصادر الى احتمال حدوث مغامرات من بعض النواب في العودة الى دوائرهم السابقة، حيث الاحتمالات بسيطة بانتقال سعدون حماد من الثالثة الى الخامسة، بينما تتصاعد لدى اسامة المناور من الثالثة الى الرابعة.

وتطرقت المصادر الى نشوء موجة احجام عن الانتخاب لعدد غير بسيط من الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة الذين يشعرون بانهم ارغموا على التصويت في دوائر لا تمثل البيئة الاجتماعية المنتمين لها ولم يعتادوا عليها ولا تعبر عن امتداداتهم الاجتماعية.

وافادت بأن العبء كبير على المرشحين باستقطاب الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة عبر اطروحات قوية تشعرهم بأهمية المشاركة والتصويت في مرحلة ايجابية ومفصلية للاصلاح، في ظل العوامل السابقة بالاضافة الى تلاشي ظاهرة نواب الخدمات التي كانت تمثل دافعا لعدد من الناخبين نحو الانتخاب حماية لمصالحهم الخاصة.

ولفتت المصادر الى تزايد وتيرة الضغوط من قبل شخصيات وتيارات سياسية للدفع نحو ترشح رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون من اجل حفظ تماسك الاغلبية النيابية من الانشقاقات المحتملة في معركة رئاسة المجلس.