العراق: حوار وطني تشاوري بمشاركة أممية.. ومقاطعة صدرية

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بغداد – الوكالات: عقد في بغداد امس «حوار وطني» تشاوري بين قادة القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة اممية لايجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية في العراق بينما اكد التيار الصدري مقاطعته التامة لهذا الجلسات.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي: ان جلسة امس شهدت مشاركة رؤساء الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي والقضاء الاعلى فائق زيدان والممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت.

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الجمهورية برهم صالح قوله إن الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأضاف «يجب وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين». كما أكد أن استمرار الوضع القائم «غير مقبول» ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديموقراطية.

وكان الكاظمي دعا الرئاسات وقادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني للبدء في حوار جاد بهدف إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والإسهام في التهدئة وبما يحافظ على السلم، ويحقق تطلعات الشعب العراقي. واستبق وزير الخارجية العراقي القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني فؤاد حسين بالاشارة الى ان الاجتماع يهدف الى التقريب بين القوى السياسية ولن تصدر عنه أي قرارات.

في المقابل اكد المكتب الخاص للصدر في بيان مقتضب امس ان «التيار الصدري بجميع عناوينه وشخصياته لم يشترك بالحوار السياسي الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر». وحضر الاجتماع معظم قادة «الإطار التنسيقي» وبينهم رئيس «كتلة دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس كتلة «الفتح» هادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وتمثّل الحزبان الكرديان الكبيران بفؤاد حسين وزير الخارجية عن الحزب الديموقراطي الكردستاني وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.