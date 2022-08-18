النواف هنأ قياديي «الداخلية» بمناصبهم الجديدة

وطن النهار

استقبل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ورئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف، ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد إبراهيم الدوسري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات فواز المشعان، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة الشيخ حمود المبارك، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري، والوكيل المساعد في مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر محمد البالول. وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهانيه للقياديين الذين تسلموا مناصبهم الجديدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح. حضر المقابلة مدير مكتب سموه حمد العامر.

