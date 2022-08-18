«الداخلية» تشدد قبضتها على المهبولة وجليب الشيوخ وتفاجئ السالمية

وطن النهار

لليوم الخامس على التوالي استمر رجال وزارة الداخلية في فرض السيطرة على منطقتي المهبوله والجليب وحملة مفاجئة على منطقة السالمية أسفرت عن ضبط العديد من مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين في مناطق الجليب والمهبولة والسالمية وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه تنفيذا لتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وبحضور ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ولليوم الخامس على التوالي تواصل القطاعات الأمنية المختلفة حملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض السيطرة الأمنية وبسط قبضة الأمن والأمان على جميع مناطق الكويت، ومن ضمنها جليب الشيوخ والمهبولة، وحملة مفاجئة على منطقة السالمية. وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين في مناطق الجليب والمهبولة والسالمية.

