إخلاء سبيل 12 متهماً بـ «فرعية الثانية»

وطن النهار

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 12 متهما في قضية انتخابات الفرعية في الدائرة الثانية بكفالة مالية وقدرها 500 دينار لكل منهم، فيما امرت النيابة استمرار حجز 10 اخرين لاستكمال التحقيق معهم.

يذكر أن تم استدعاء 10 متهمين جدد في القضية من ضمنهم عسكريين ومقيم سعودي الجنسية وتم استدعاؤهم من قبل النيابة ليبلغ عدد المتهمين 25، وذلك بعد أن كشفت تحريات المباحث التي تم تقديمها الى النيابة العامة عن المتهمين الجدد.

والجدير بالذكر أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بانتخابات فرعية، بعد ورود معلومات للادارة العامة للمباحث الجنائية تفيد باقامة انتخابات فرعية في احدى المناطق بموقعين مختلفين، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فرقة للمتابعة والرصد وتبين بالفعل انها انتخابات فرعية فتم استصدار الاذن القانوني اللازم من النيابة العامة لتفتيش الموقعين، حيث تم العثور على صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في عملية الانتخاب والفرز وأختام وأوراق متلفة تم استخدامها لعمليات التصويت.

