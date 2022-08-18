«الصحة»: ضبط مستودعات «طبية» مخالفة غير مرخصة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها ضبطت مستودعات «طبية» غير مرخصة وغير مستوفاة لشروط تخزين الأدوية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وأخرى تالفة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه في إطار الأعمال والمهام الخاصة بالتفتيش على الأدوية في البلاد ورصد أي مخالفات نفذ فريق من إدارة تفتيش الأدوية حملة تفتيشية مفاجئة أمس الأربعاء على مستودعات خاصة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية في منطقة السالمية بالتعاون مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.

وأضافت أن المستودعات مقامة على مساحة 500 متر مربع في عمارة سكنية وتبين من المعاينة الأولية وجود مخالفات جسيمة بسبب عدم توفر البيئة المناسبة للتخزين بما فيها عدم وجود أجهزة تكييف. وأوضحت أن الفريق توجه أيضا إلى أحد المستودعات في ذات المنطقة وتبين أنه غير مرخص وبمعاينة محتوياته تم العثور على سندات بيع لصيدليات خاصة. وأكدت أن فرق التفتيش على الأدوية تواصل جهودها وفق خطط وبرامج مدروسة من أقسام الإدارة عبر حملات تتم بصورة مفاجئة وسرية جدا على جميع أماكن وجود الأدوية في الكويت بالمحافظات الست.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها إذ تم إغلاق تلك المستودعات بالاستعانة ببلدية الكويت.

ولفتت إلى وجود تعليمات حاسمة من وزير الصحة ووكيل الوزارة بمواصلة الجهود لرصد أي مخالفات تتعلق بتداول الأدوية أو تجاوز الاشتراطات ومعايير حفظ وتخزين المواد الطبية.

